Küresel piyasalarda günün yakından izlenen verileri

17 Ağustos 2020

Japonya:

-Gayri safi yurt içi hasıla yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,8 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27,8 düştü. Beklenti bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,6 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27,2 düşmesiydi.

ABD:

- New york Empire State imalat endeksi ağustos ayında, beklenti, olan 15 puanın altında, 3,7 puana geriledi. Endeks temmuz ayında 17,2 puandaydı.