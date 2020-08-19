Küresel piyasalarda günün yakından izlenen verileri

19 Ağustos 2020

Japonya:

- İhracat temmuz ayında, yıllık yüzde 19,2,3 düştü. Hazirana ayında yüzde 26,2 düşen ihracatların yüzde 21 düşmesi bekleniyordu.

- İthalat temmuz ayında, yıllık yüzde 22,3 düştü. Hazirana ayında yüzde 14,4 düşen ihracatların yüzde 22,8 düşmesi bekleniyordı.

Birleşik Krallık:

- Tüketici fiyat endeksi temmuzda aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1 arttı. Beklentikler endeksin aylık yüzde 0,1 düşmesi, yıllık yüzde 0,3 artması yönündeydi. Tüketici fiyatları haziran ayında aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 0,6 artmıştı.

- Üretici fiyat endeksi temmuzda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 0,9 düştü. Beklenti endkesin aylık yüzde 0,2 artması ve yıllık yüzde 0,9 düşmesiydi. Endeks haziranda aylık yüzde 0,3 artmış, yıllık yüzde 0,8 düşmüştü.

- Perkande satış endeksi temmuzda aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 1,6 yükseldi. Beklentiler endeksin aylık yüzde 0,1 artması yıllıkk yüzde 0,1 düşmesi yönündeydi. Endeks haziran ayında aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 0,1 artmıştı.

Euro Bölgesi:

- Tüketici fiyatları temmuzda aylık yüzde 0,4 azaldı, yıllık yüzde 0,4 arttı. Beklentiler aylık yüzde 0,3 düşüş ve yıllık yüzde 0,4 artış olmasıydı. Tüketici fiyatları haziranda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 0,4 artmıştı.

- Cari denge temmuzda, haziran ayındaki 7,95 milyar euro fazladan sonra, 20,69 milyar euro fazla verdi.

ABD:

- EIA ham petrol stokları 14 Ağustos haftasında, 7 Ağustos haftasındaki 5 milyon 512 bin varillik düüş sonrasında, 1 milyon 632 bin varil azaldı.