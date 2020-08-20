Küresel piyasalarda günün yakından izlenen verileri

20 Ağustos 2020

Çin:

- Faiz oranı yüzde 3,85 düzeyinde sabit tutuldu.

Almanya:

- Üretici fiyat endeksi temmuz ayında, beklenti olan yüzde 0,1'lik artışın üzerinde, aylık yüzde 0,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, beklenti olan olan yüzde 1,8'lik düşüşün altında, yüzde 1,7 düştü. Endeks haziran ayında yıllık yüzde 1,8 düşmüştü.

Euro Bölgesi:

- İnşaat faaliyetleri haziran ayında, aylık yüzde 4,04 artarken, yıllık yüzde 5,9 düştü. Endeks mayıs ayında aylık yüzde 29,37 artmış, yıllık yüzde 10,5 düşmüştü.

ABD:

- İlk kez işsizlik başvuruları 14 Ağustos haftasında, 7 Ağustos haftasındaki 971 binden, 1 milyon 106 bine yükseldi. Beklenti 925 bine gerilemesiydi.

- Devam eden işsizlik başvuruları 7 Ağustos haftasındaki, 15 milyon 480 binden, beklenti olan 15 milyonun altında, 14 milyon 844 bine geriledi.

- 4 haftalk ortalama işsizlik başvuruları, 7 Ağustos haftasındaki 1 milyon 254 bin 750 kişiden, 1 milyon 175 bin 750 kişiye geriledi.

- EIA doğal gaz stokları 58 milyar varilden 43 milyar varile geriledi.