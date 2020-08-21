Küresel piyasalarda günün yakından izlenen verileri
Küresel piyasalarda Cuma günü yayımlanan resmi verilerden seçmeler şöyle:
Birleşik Krallık:
- Perakende satışlar temmuz ayında, aylık yüzde 3,6 ve yıllık yüzde 1,4 arttı. Beklentiler aylık yüzde 2 artış ve yıllık bazda endeksin sabit kalması yönündeydi. perakende satışlar haziran ayında aylık yüzde 13,9 artmış, yıllık yüzde 1,6 düşmüştü.
- Hizmet PMI endeksi ağustos ayında temmuz ayındaki 56,5 puandan, 60,1 puana yükseldi. Beklenti 57 puana yükselmesiydi.
- İmalat PMI endeksi ağustos ayında temmuz ayındaki 53,3 puandan, 55,3 puana yükseldi. Beklenti 53,8 puana yükselmesiydi.
Almanya:
- Hizmet PMI endeksi ağustos ayında temmuz ayındaki 55,6 puandan, 50,8 puana geriledi. Beklenti 55,1 puana gerilemesiydi.
- İmalat PMI endeksi ağustos ayında temmuz ayındaki 51 puandan, 53 puana yükseldi. Beklenti 52,5 puana yükselmesiydi.
- Bileşik PMI endeksi ağustos ayında temmuz ayındaki 55,3 puandan, 53,7 puana yükseldi. beklenti 55 puana yükselmesiydi.
Fransa:
- Hizmet PMI endeksi ağustos ayında temmuz ayındaki 57,3 puandan, 51,9 puana geriledi. Beklenti 56,3 puana gerilemesiydi.
- İmalat PMI endeksi ağustos ayında temmuz ayındaki 52,4 puandan, 49 puana geriledi. Beklenti 53,7 puana yükselmesiydi.
- Bileşik PMI endeksi ağustos ayında temmuz ayındaki 57,3 puandan, 51,7 puana geriledi. Beklenti 57,2 puana yükselmesiydi.
Euro Bölgesi:
- Hizmet PMI endeksi ağustos ayında temmuz ayındaki 54,7 puandan, 50,1 puana geriledi. Beklenti 54,5 puana gerilemesiydi.
- İmalat PMI endeksi ağustos ayında temmuz ayındaki 51,8 puandan, 51,7 puana geriledi. Beklenti 52,9 puana yükselmesiydi.
- Bileşik PMI endeksi ağustos ayında temmuz ayındaki 54,9 puandan, 51,6 puana geriledi. Beklenti 54,9 puanda sabit kalmasıydı.
- Tüketici güveni ağustos ayında, temmuz ayoındaki 15 puanlık düşüş sonrasında, 14,7 puan düştü.
ABD:
- Hizmet PMI endeksi ağustos ayında temmuz ayındaki 50 puandan, 54,8 puana yükseldi. Beklenti 51 puana yükselmesiydi.
- İmalat PMI endeksi ağustos ayında temmuz ayındaki 50,9 puandan, 53,6 puana yükseldi. Beklenti 51,9 puana yükselmesiydi.
- Bileşik PMI endeksi ağustos ayında temmuz ayındaki 50,3 puandan, 54,7 puana yükseldi.
- Konut satışları temmuz ayında aylık yüzde 24,7 artışla 5 milyon 860 bine yükseldi. Konut satışları haziran ayında yüzde 20,2 artışla 4 milyon 700 bin düzeyindeydi.