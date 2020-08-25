Küresel piyasalarda günün yakından izlenen verileri

25 Ağustos 2020

Almanya:

- Gayri safi yurt içi hasıla yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,7 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,3 düştü. Beklentiler bir önceki çeyreğe ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sırasıyla yüzde 10,1 ve yüzde 11,7 düşmesiydi. Gayri safi yurt içi hasıla bir önceki çeyrekte yüzde 2 ve bir önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 2,2 düşmüştü.

- Ifo iş iklimi anketi ağustos ayında, beklenti olan 92,2 puanın üstünde, 92,6 puana yükseldi. Anket sonuçları temmuz ayında 90,4 puandaydı.

- Ifo mevcut durum anketi ağustos ayında, beklenti olan 86,9 puanın üzerinde, 87,9 puana yükseldi. Anket temmuz ayında 84 puandaydı.

- Ifo beklentiler anketi ağustos ayında, temmuz ayındaki 96,7 puandan, 97,5 puana yükseldi. Beklenti 98 puana yükselmesiydi.

ABD:

- Konut fiyatları haziran ayında, beklenti olan yüzde 3,8'lik artışın altında, yüzde 3,5 arttı. Konut fiyatları mayıs ayında yüzde 3,6 artmıştı.

- Konut fiyat endeksi haziran ayında, beklenti olan yüzde 0,1'lik artışın üstünde, yüzde 0,9 arttı. Endeks mayıs ayında yüzde 0,2 düşmüştü.

- Yeni konut satışları temmuz ayında, haziran ayındaki 791 bin adetten, 903 bin adete yükseldi. Beklenti 785 bin adete yükselmesiydi.

- Yeni konut satışları değişimi temmuz ayında, haziran ayındaki yüzde 15,1'lik artış sonrasında, yüzde 13,9 arttı. Yeni konut satışları değişimi beklentisi yüzde 1,3 artış olması yönündeydi.

- Tüketici güveni ağustos ayında, temmuz ayındaki 91,7 puandan, 84,8 puana geriledi. Beklenti endeksin 93 puana yükselmesiydi.