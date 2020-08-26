Küresel piyasalarda günün yakından izlenen verileri
Küresel piyasalarda Çarşamba günü yayımlanan resmi verilerden seçmeler şöyle:
Japonya:
- Öncü ekonomik endeks haziran ayında, temmuz ayındaki 85 puandan, 84,4 puana geriledi. beklenti endeksin 85 puanda sabit kalmasıydı.
Fransa:
- Tüketici güveni ağustos ayında, beklentiler doğrultusunda temmuz ayına göre bir değişim göstermeyerek 94 puanda sabit kaldı.
ABD:
- MBA mortgage başvuruları 21 Ağustos haftasında, 14 Ağustos haftasındaki yüzde 3,3'lük düşüş sonrasında, yüzde 6,5 düştü.
- Dayanıklı mal siparişleri temmuz ayında, haziran ayındaki yüzde 737'lik artış sonrasındai beklenti olan yüzde 4,3'lük artışın üzerinde, yüzde 11,2 arttı.
-EIA ham petrol stok değişimi 21 Ağustos haftasında, 14 Ağustos haftasındaki 1 milyon 632 milyon varillik azalış ardından, 4 milyon 689 bin varil azaldı. Beklenti stokların 3 milyon 694 bin varil azalmasıydı.