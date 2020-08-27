Küresel piyasalarda günün yakından izlenen verileri

27 Ağustos 2020

Fransa:

- İmalat iş iklimi ağustos ayında, temmzu ayındaki 82 puandan, beklenti olan 85 puanın üzerine çıkarak, 93 puana yükseldi.

İtalya:

- Sanayi siparişleri haziran ayında, aylık yüzde 23,4 artarken, yıllık yüzde 11,8 düştü. Beklentiler aylık yüzde 46,5 artış ve yıllık yüzde 39,2 düşüş olması yönündeydi. Sanyi siparişleri mayıs ayında aylık yüzde 43,8 artmış, yıllık yüzde 34,1 düşmüştü.

- Sanayi satışları haziran ayında aylık yüzde 13,4 artarken yıllık yüzde 16,4 düştü. Beklentiler aylık yüzde 45,2 artış ve yıllık yüzde 30,2 düşüş olması yönündeydi. Sanayi satışları mayıs ayında aylık yüzde 42,3 artmış, yıllık yüzde 25,9 düşmüştü.

ABD:

- İlk kez yapılan işsizlik başvuruları 21 ağustos haftasında, 14 Ağustos haftasındaki 1 milyon 104 bin kişiden, 1 milyon 6 bin kişiye geriledi. Beklenti 1 milyon kişiye gerilemesiydi.

- Devam eden işsizlik başvuruları 14 Ağustos haftasında, 7 Ağustos haftasındaki 14 milyon 758 bin kişiden, 14 milyon 535 bin kişiye geriledi. Beklenti 14 milyon 450 bin kişiye gerilemesiydi.

- 4 haftalık ortalama işsizlik başvuruları 21 Ağustos haftasında, 14 Ağustos haftasındaki 1 milyon 175 bin kişiden, 1 milyon 68 bin kişiye geriledi.

- Gayri safi yurt içi hasıla ikinc çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31,7 azaldı. Beklenti gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 32,5 azalmasıydı.

- Askıdaki konut satışları temmuz ayında, aylık yüzde 15,5 ve yıllık yüzde 5,9 arttı.

- EIA doğalgaz stok değişimi 21 Ağustos haftasında 45 milyar metreküp arttı, beklenti 47 milyar metreküp artmasıydı.