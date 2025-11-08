Küresel piyasaların gözü kulağı ABD, Avrupa ve Çin verilerinde

ABD’de hükümetin kapanması tarihin en uzun sürecine ulaşırken, resmi ekonomik veri yayımları da durdu. Bu nedenle piyasalarda bu hafta özel sektör kaynaklı istatistikler öne çıkacak. Özellikle ADP özel sektör istihdam verileri ile NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi yakından izlenecek.

Avrupa’da büyüme ve işgücü piyasası verileri öne çıkıyor

Avrupa tarafında, Birleşik Krallık’ın üçüncü çeyrek GSYH verisi ve işgücü piyasası göstergeleri öne çıkacak. Ayrıca Euro Bölgesi sanayi üretimi rakamları da ekonomik görünüm açısından önemli sinyaller verecek.

Çin ve Japonya verileri mercek altında

Asya’da yatırımcılar, Çin’in açıklayacağı sanayi üretimi, perakende satışlar, gayrimenkul fiyatları ve kredi hacmi verilerini takip edecek. Japonya ise yeni GSYH tahminlerini paylaşacak.

Küresel şirket bilançoları gündemde

Kazanç sezonu yavaşlarken ABD’de Cisco, Disney ve Applied Materials; Avrupa ve Asya’da ise Tencent, Alibaba, Softbank, Sony, Siemens, Munich Re ve Allianz gibi devlerin bilançoları gündemi belirleyecek.