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Küresel ticaret savaşları dönemi derinleşiyor

Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Kaan Özhelvacılar, Türkiye için zorlu bir ekonomik dönem yaşanacağını kaydetti. Türkiye’deki belirsizlikleri daha da derinleştiren küresel gelişmelerle karşılaşıldığını söyleyen Özhelvacılar, geleceğe yönelik endişelerinin arttığını belirtti.

Dünya Gazetesi
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Özlem SARSIN

Ege Genç İş İnsanları Der­neği'nin (EGİAD) düzen­lediği “Trump’ın İkin­ci Dönemi, Yükselen Güçler ve Dünya Politikasında Güncel So­runlar” başlıklı toplantısında ko­nuşan Özhelvacılar, “Dünyamız­daki dinamiklerin hızla değiştiği­ne şahit olduğumuz günümüzde, bu dinamikleri iyi anlamak ve ge­leceği daha sağlam adımlarla şe­killendirmek için küresel geliş­meleri yakından takip etmek ol­dukça kritik hale geliyor.

İçinde yaşadığımız günlerin ekonomik ve siyasal açısından başlıca gün­demlerini, ikinci kez seçilen ABD Başkanı Trump’ın politikalarının belirlediğini görüyoruz. Bildiği­niz üzere geçtiğimiz hafta içinde Trump, seçim dönemindeki söy­lemlerinde de bahsettiği gümrük tarifelerinin yükseltilmesi konu­sunu zaman kaybetmeden hayata geçirdi.

Tüm otoriteler bu duru­mu yeni bir “Küresel Ticaret Sa­vaşları” dönemi olarak nitelendi­riyor. Çok açık görülüyor ki tica­ret açısından bir savaş dönemine giriyoruz. Uluslararası siyasi iliş­kilerin de oldukça gerilim için­de olduğu bu dönemde, bunların üzerine Trump’ın politikalarının oluşturacağı yeni belirsizlikler ve çalkantılar ekleniyor” dedi.

Trump’ın uygulamaya koyduğu ve koymayı planladığı politikala­rın, genel olarak ekonomik büyü­meyi olumsuz yönde etkileyece­ğinin tahmin edildiğini dile geti­ren Özhelvacılar, “ Özellikle, Çin, Meksika ve Kanada’dan yapılan ithalatlara uygulanan son güm­rük tarifelerinin ABD’nin ekono­mik çıktısını azaltacağı ve iş ka­yıplarına yol açacağı belirtiliyor. Bu tarifelerin AB ülkelerine dahi uygulanabileceği Trump’ın söy­lemleri arasında. Trump’ın bu uy­gulamalarının, tüketici fiyatlarını artırarak enflasyona yol açabilece­ği belirtilmekte.

Ayrıca, Trump’ın başlattığı yeni küresel ticaret sa­vaşlarının, tedarik zincirlerinde aksamalara neden olabileceği ve bu durumun da fiyat artışlarına ve ekonomik belirsizliğe katkıda bu­lunabileceği görülmekte. Diğer ül­kelerin de misilleme tarifeler uy­gulaması ve bu durumun da küre­sel ticarette genel bir gerilemeye yol açabileceği söylenebilir” dedi.

“Türkiye, Biden dönemine göre daha avantajlı”

Toplantının konuğu olan Doç. Dr. Sinem Ünaldılar ise Başkan Trump’ın ilk döneminde Cum­hurbaşkanı Erdoğan ile kurdu­ğu ikili diyalog bağlamında Biden dönemine göre daha ılımlı poli­tikalar izlediğine dikkat çekerek, “Bu çerçevede ABD-Türkiye iliş­kilerinin Trump’ın ikinci döne­minde daha olumlu seyredeceği öngörülebilir.

Bununla birlikte Suriye’de gerçekleşen rejim de­ğişikliği yeni dönemde ABD Tür­kiye ilişkilerinin de belirleyicisi olacak. Suriye’de istikrarın tama­men sağlanması için uzun bir yol var. PYD/YPG’nin gölgesinde şe­killenen ABD-Türkiye ilişkileri bıçak sırtında gidip gelirken Suri­ye, ilişkiler açısından bir avantaj da yaratabilir kaos da.

Trump’ın Türkiye’nin Suriye için kilit oyuncu olduğuna dair yorumla­rını Türkiye’nin lehine yorum­lamak mümkün ancak ABD’nin bölgeden tamamen çekilmese de askeri gücünü azaltması görece istikrar kavuşmuş Suriye ve İs­rail ile dengelenmiş bir bölge je­opolitiğini gerektiriyor. ABD ile Türkiye ilişkilerinin nasıl seyre­deceğini tam olarak analiz etmek için henüz erken olsa da başlan­gıç için Türkiye’nin Biden döne­mine göre daha avantajlı pozis­yonda olduğu söylenebilir. Gidi­şatı PYD/YPG sorununun nasıl çözüleceği, Suriye’de istikrarın nasıl sağlanacağı ve bölgesel ak­törlerle de dengenin nasıl kurula­cağı belirleyecek” dedi.