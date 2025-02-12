Küresel ticaret savaşları dönemi derinleşiyor

Özlem SARSIN

Ege Genç İş İnsanları Der­neği'nin (EGİAD) düzen­lediği “Trump’ın İkin­ci Dönemi, Yükselen Güçler ve Dünya Politikasında Güncel So­runlar” başlıklı toplantısında ko­nuşan Özhelvacılar, “Dünyamız­daki dinamiklerin hızla değiştiği­ne şahit olduğumuz günümüzde, bu dinamikleri iyi anlamak ve ge­leceği daha sağlam adımlarla şe­killendirmek için küresel geliş­meleri yakından takip etmek ol­dukça kritik hale geliyor.

İçinde yaşadığımız günlerin ekonomik ve siyasal açısından başlıca gün­demlerini, ikinci kez seçilen ABD Başkanı Trump’ın politikalarının belirlediğini görüyoruz. Bildiği­niz üzere geçtiğimiz hafta içinde Trump, seçim dönemindeki söy­lemlerinde de bahsettiği gümrük tarifelerinin yükseltilmesi konu­sunu zaman kaybetmeden hayata geçirdi.

Tüm otoriteler bu duru­mu yeni bir “Küresel Ticaret Sa­vaşları” dönemi olarak nitelendi­riyor. Çok açık görülüyor ki tica­ret açısından bir savaş dönemine giriyoruz. Uluslararası siyasi iliş­kilerin de oldukça gerilim için­de olduğu bu dönemde, bunların üzerine Trump’ın politikalarının oluşturacağı yeni belirsizlikler ve çalkantılar ekleniyor” dedi.

Trump’ın uygulamaya koyduğu ve koymayı planladığı politikala­rın, genel olarak ekonomik büyü­meyi olumsuz yönde etkileyece­ğinin tahmin edildiğini dile geti­ren Özhelvacılar, “ Özellikle, Çin, Meksika ve Kanada’dan yapılan ithalatlara uygulanan son güm­rük tarifelerinin ABD’nin ekono­mik çıktısını azaltacağı ve iş ka­yıplarına yol açacağı belirtiliyor. Bu tarifelerin AB ülkelerine dahi uygulanabileceği Trump’ın söy­lemleri arasında. Trump’ın bu uy­gulamalarının, tüketici fiyatlarını artırarak enflasyona yol açabilece­ği belirtilmekte.

Ayrıca, Trump’ın başlattığı yeni küresel ticaret sa­vaşlarının, tedarik zincirlerinde aksamalara neden olabileceği ve bu durumun da fiyat artışlarına ve ekonomik belirsizliğe katkıda bu­lunabileceği görülmekte. Diğer ül­kelerin de misilleme tarifeler uy­gulaması ve bu durumun da küre­sel ticarette genel bir gerilemeye yol açabileceği söylenebilir” dedi.

“Türkiye, Biden dönemine göre daha avantajlı”

Toplantının konuğu olan Doç. Dr. Sinem Ünaldılar ise Başkan Trump’ın ilk döneminde Cum­hurbaşkanı Erdoğan ile kurdu­ğu ikili diyalog bağlamında Biden dönemine göre daha ılımlı poli­tikalar izlediğine dikkat çekerek, “Bu çerçevede ABD-Türkiye iliş­kilerinin Trump’ın ikinci döne­minde daha olumlu seyredeceği öngörülebilir.

Bununla birlikte Suriye’de gerçekleşen rejim de­ğişikliği yeni dönemde ABD Tür­kiye ilişkilerinin de belirleyicisi olacak. Suriye’de istikrarın tama­men sağlanması için uzun bir yol var. PYD/YPG’nin gölgesinde şe­killenen ABD-Türkiye ilişkileri bıçak sırtında gidip gelirken Suri­ye, ilişkiler açısından bir avantaj da yaratabilir kaos da.

Trump’ın Türkiye’nin Suriye için kilit oyuncu olduğuna dair yorumla­rını Türkiye’nin lehine yorum­lamak mümkün ancak ABD’nin bölgeden tamamen çekilmese de askeri gücünü azaltması görece istikrar kavuşmuş Suriye ve İs­rail ile dengelenmiş bir bölge je­opolitiğini gerektiriyor. ABD ile Türkiye ilişkilerinin nasıl seyre­deceğini tam olarak analiz etmek için henüz erken olsa da başlan­gıç için Türkiye’nin Biden döne­mine göre daha avantajlı pozis­yonda olduğu söylenebilir. Gidi­şatı PYD/YPG sorununun nasıl çözüleceği, Suriye’de istikrarın nasıl sağlanacağı ve bölgesel ak­törlerle de dengenin nasıl kurula­cağı belirleyecek” dedi.