Kurulan küçük işletme sayısı haziranda yüzde 109 arttı

17 Temmuz 2020

Küresel ekonomiler COVID-19 salgınının olumsuz etkilerinden sıyrılmaya çalışırken, Türkiye’de kurulan şirket sayısı haziran ayında aylık yüzde 179.12, yeni kurulan küçük işletmeler yüzde 112.96, kooperatifler ise yüzde 200 arttı.

Kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre incelendiğinde ise artış şirket sayısında yüzde 109.34, küçük işletme sayısı yüzde 115.79 ve kooperatif sayısı yüzde 194.61 arttı.

Kapanan şirket sayıları ise haziranda aylık yüzde 116.76, küçük işletme sayısı yüzde 16.18 ve kooperatif sayısı 350 arttı. Şirket kapanmalarında yıllık yüzdelik artışlar ise şirketler ve küçük işletmelerde sırasıyla yüzde 55.09 ve 62.38 olurken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 55.85 azaldı.

Ocak-haziran döneminde kurulan şirketler, küçük işletmeler ve kooperatifler sırasıyla yüzde 9.45, yüzde 23.79 ve yüzde 15.13 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 4.23, kapanan küçük işletme sayısı yüzde 17.73 artarken kapanan kooperatif sayısı yüzde 26.27 azaldı.

Haziran ayında kurulan toplam 9,719 şirket ve kooperatifin yüzde 85,21’i limited şirket, yüzde 13,50’si anonim şirket, yüzde 1,27’si ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,22’si İstanbul, yüzde 9,14’ü Ankara, yüzde 5,47’si İzmir’de kuruldu.

Kurulan toplam şirket ve kooperatif sayısı ocak-haziran döneminde 44 bin 379’a ulaşırken, bu rakamı oluşturan 37 bin 773 limited şirket toplam sermayenin yüzde 73.21’ini, 5 bin 977 şirket ise yüzde 27.78’ini oluşturdu. Haziranda kurulan şirketlrin sermaye toplamı aylık yüzde 249.06 arttı.

Haziran ayında kurulan şirket ve kooperatiflerin 3,555’i ticaret, 1,558’i imalat ve 1,155’i inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Haziran ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1,258’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 807’si inşaat, 440’ı imalat sektöründe faaliyet gösteriyor.

Haziran ayında kurulan 123 kooperatifin 56’sı Konut Yapı Kooperatifi, 24’ü İşletme Kooperatifi 13’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi oldu.

Haziran ayında kurulan 619 yabancı ortak sermayeli şirketin 389’u Türkiye, 47’si İran, 23’ü Suriye ortaklı olarak kurulurken bu şirketlerin 48’i anonim, 571’i limited şirket oldu. 2020 yılında kurulan şirketlerin 501’i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 216’sı gayrimenkul acenteleri ve 195’i işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.