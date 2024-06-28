Kurulan şirket sayısı mayısta yıllık yüzde 0,3, kapanan şirket sayısı ise yüzde 37,5 arttı
Kurulan şirket sayısı mayıs ayında aylık yüzde 57,3, yıllık yüzde 0,3, kapanan şirket sayısı ise aylık yüzde 49,2, yıllık yüzde 37,5 arttı.
TOBB'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"2024’ün ilk 5 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %15,1 azaldı.
2024’ün ilk 5 ayında, 2023’ün ilk 5 ayına göre kurulan şirket sayısı %15,1 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %34,5 kurulan kooperatif sayısı %4,4 azalmıştır.
2024’ün ilk 5 ayında, 2023’ün ilk 5 ayına göre kapanan şirket sayısı %30,1 kapanan kooperatif sayısı %9,3 artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %30,2 azalış olmuştur.
Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %0,3 artış oldu.
Mayıs 2024’te, Mayıs 2023’e göre kurulan şirket sayısı %0,3 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı %4,4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %9,9 azalmıştır.
Mayıs 2024’te, kapanan şirket sayısı 2023 yılının aynı ayına göre %37,5 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısı %16,7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %60 azalış olmuştur.
Mayıs 2024’te kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre %56,4 artış oldu.
Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %57,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %68,9 kurulan kooperatif sayısı %56,4 oranında artmıştır.
Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı %49,2 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %21,9 kapanan kooperatif sayısında %7,1 artış gerçekleşmiştir.
Mayıs 2024’te kurulan toplam 10.355 şirket ve kooperatifin %86,8’i limited şirket, %10,4’ü anonim şirket, %2,7’si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %36,8’i İstanbul, %11,2’si Ankara, %6,1’i İzmir’de kurulmuştur.
Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.
Mayıs 2024’te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %63,3 oranında arttı.
2024 yılında toplam 47.233 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 40.888 limited şirket, toplam sermayenin %77,5’ini, 5.178 anonim şirket ise %22,5’ini oluşturmaktadır. Mayıs ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Nisan ayına göre %63,3 oranında artmıştır "