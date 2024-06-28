Kurulan şirket sayısı mayısta yıllık yüzde 0,3, kapanan şirket sayısı ise yüzde 37,5 arttı

TOBB'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2024’ün ilk 5 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %15,1 azaldı.

2024’ün ilk 5 ayında, 2023’ün ilk 5 ayına göre kurulan şirket sayısı %15,1 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %34,5 kurulan kooperatif sayısı %4,4 azalmıştır.

2024’ün ilk 5 ayında, 2023’ün ilk 5 ayına göre kapanan şirket sayısı %30,1 kapanan kooperatif sayısı %9,3 artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %30,2 azalış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %0,3 artış oldu.

Mayıs 2024’te, Mayıs 2023’e göre kurulan şirket sayısı %0,3 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı %4,4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %9,9 azalmıştır.

Mayıs 2024’te, kapanan şirket sayısı 2023 yılının aynı ayına göre %37,5 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısı %16,7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %60 azalış olmuştur.

Mayıs 2024’te kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre %56,4 artış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %57,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %68,9 kurulan kooperatif sayısı %56,4 oranında artmıştır.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı %49,2 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %21,9 kapanan kooperatif sayısında %7,1 artış gerçekleşmiştir.

Mayıs 2024’te kurulan toplam 10.355 şirket ve kooperatifin %86,8’i limited şirket, %10,4’ü anonim şirket, %2,7’si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %36,8’i İstanbul, %11,2’si Ankara, %6,1’i İzmir’de kurulmuştur.

Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

Mayıs 2024’te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %63,3 oranında arttı.

2024 yılında toplam 47.233 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 40.888 limited şirket, toplam sermayenin %77,5’ini, 5.178 anonim şirket ise %22,5’ini oluşturmaktadır. Mayıs ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Nisan ayına göre %63,3 oranında artmıştır "