Kurulan şirket sayısı yüzde 110; kapanan şirket sayısı yüzde 260 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında açılan şirket sayısı aylık bazda yüzde 12,2 azalırken; aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 7,5 azaldı.

Veriler yıllık bazda değerlendirildiğinde ise açılan şirket sayısı yüzde 110,7 artarken kapanan şirket sayısı yüzde 259,7 artış kaydetti.

TOBB'dan veriye ilişkin açıklama şöyle:

"Mayıs 2022’de, Mayıs 2021’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 110,7 kurulan kooperatif sayısı yüzde 90,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30,5 artmıştır.

2022’nin ilk 5 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 arttı.

2022’nin ilk 5 ayında, 2021’in ilk 5 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 16,7 kurulan kooperatif sayısı yüzde 19,2 artmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,4 azalmıştır.

2022’nin ilk 5 ayında, 2021’in ilk 5 ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 74 kapanan kooperatif sayısı yüzde 128,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 1 artış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110,7 artış oldu.

Mayıs 2022’de, Mayıs 2021’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 110,7 kurulan kooperatif sayısı yüzde 90,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30,5 artmıştır.

Mayıs 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 259,7 kapanan kooperatif sayısı yüzde 671,4 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 122,2 artış olmuştur.

Mayıs 2022’de kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 27,6 azalış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,4 kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,6 azalmıştır.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 7,5 kapanan kooperatif sayısında yüzde 14,3 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 26,6 azalış gerçekleşmiştir.

Tunceli ve Ardahan'da mayısta şirket kurulmadı

Mayıs 2022’de Tunceli ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

Mayıs 2022’de kurulan toplam 9.556 şirket ve kooperatifin yüzde 86,8’i limited şirket, yüzde 12’si anonim şirket, yüzde 1,2’si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,6’sı İstanbul, yüzde 8,3’ü Ankara, yüzde 6,4’ü İzmir’de kurulmuştur.

Mayıs 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 9,4 oranında arttı.

2022 yılında toplam 53.344 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 46.021 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 75,5’ini, 6.599 anonim şirket ise yüzde 23,6’sını oluşturmaktadır. Mayıs ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Nisan ayına göre yüzde 9,4 oranında artmıştır.

Mayıs 2022’de şirket ve kooperatiflerin 3.210’u ticaret, 1.420’si imalat ve 1.025’i inşaat sektöründe kurulmuştur. 656 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

Mayıs 2022’de şirket ve kooperatiflerin 3.210’u ticaret, 1.420’si imalat ve 1.025’i inşaat sektöründe kurulmuştur. Mayıs 2022’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 656’sı toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 323’ü inşaat, 186’sı imalat sektöründedir.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 708’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 278’i inşaat 264’ü imalat sektöründedir.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 515’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 171’i inşaat, 133’ü imalat sektöründedir.

Mayıs 2022’de kurulan 118 Kooperatifin 63’ü Konut Yapı Kooperatifidir.

Mayıs 2022’de kurulan 118 Kooperatifin 63’ü Konut Yapı Kooperatifi, 15’i İşletme Kooperatifi, 13’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, olarak kurulmuştur.

Mayıs 2022’de 1.614 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

Mayıs 2022’de kurulan 1.614 yabancı ortak sermayeli şirketin 899’u Türkiye, 116’sı Rusya Federasyonu, 99’u İran ortaklı olarak kurulmuştur.

Kurulan 1.614 yabancı ortak sermayeli şirketin 139’u anonim, 1.475’i limited şirkettir. 2022 yılında kurulan şirketlerin 1.086’sı Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 427’si Gayrimenkul acenteleri ve 368’i İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 79,6’sı yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır. "