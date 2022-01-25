LPG ithalatı kasımda yüzde 3,4 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) geçen yılın kasım ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler ABD, Cezayir, Yunanistan, Kazakistan, Libya ve Rusya oldu.

Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artışla 246 bin 662 ton LPG ithal edildi.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 91 artarak yaklaşık 21 bin 13 tona yükseldi. İhracat, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Serbest Bölgelerine yapıldı.

LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 10,7 artarak 94 bin 535 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince geçen yıl kasımda toplam LPG satışı yaklaşık 308 bin 259 ton olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda dökme LPG satışı yüzde 3,9 artarken, otogaz satışı 4,5, tüplü LPG satışı yüzde 3,3 azaldı. Böylece, iç piyasada toplam LPG satışı yüzde 4 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda yüzde 79 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 18,1 ile tüplü LPG ve yüzde 2,9 ile dökme LPG izledi.