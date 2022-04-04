Mart ayı dış ticaret rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mart ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre mart ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat yüzde 156 artışla 30,9 milyar dolar oldu. Böylece, mart ayında dış ticaret hacmi, geçtiğimiz yıla göre yüzde 26 artışla 53,6 milyar dolara yükseldi.

Bakan Muş, yüksek ithalat rakamında enerji ithalatının önemli bir role sahip olduğu açıkladı.

Öte yandan ihracat, mart ayında tüm zamanların en yüksek mart ayı verisi oldu.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi:

"2022 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 19,8 oranında artışla 22 milyar 708 milyon dolar, ithalat yüzde 31,0 oranında artışla 30 milyar 948 milyon dolar oldu. 2022 yılı Ocak-Mart döneminde ise, ihracat yüzde 20,8 oranında artışla 60 milyar 288 milyon dolar, ithalat yüzde 42,1 oranında artışla 86 milyar 681 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2022 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracat, yüzde 19,8 oranında artarak 22 milyar 708 milyon dolar, İthalat, yüzde 31,0 oranında artarak 30 milyar 948 milyon dolar, Dış ticaret hacmi, yüzde 26 oranında artarak 53 milyar 656 milyon dolar, 2022 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; İhracat, yüzde 20,8 oranında artarak 60 milyar 288 milyon dolar,  İthalat, yüzde 42,1 oranında artarak 86 milyar 681 milyon dolar, Dış ticaret hacmi, yüzde 32,5 oranında artarak 146 milyar 969 milyon dolar, İhracatın ithalatı karşılama oranı 6,9 puan azalarak yüzde 73,4 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 4,5 puan artarak yüzde 95 olarak gerçekleşti.

Mart ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya yüzde 13,7 oranında artışla 1 milyar 904 milyon dolar, ABD yüzde 25,6 oranında artışla 1 milyar 561 milyon dolar ve İtalya yüzde 30,5 oranında artışla 1 milyar 276 milyon dolar oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 49,4 oldu.

Mart ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Rusya yüzde 62,1 oranında artışla 4 milyar 112 milyon dolar, Çin yüzde 28,7 oranında artışla 3 milyar 617 milyon dolar ve Almanya yüzde 0,5 oranında artışla 2 milyar 243 milyon dolar oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 52,4 oldu.

Mart ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği yüzde 27 oranında artışla 9 milyar 975 milyon dolar, Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri yüzde 14,9 oranında artışla 3 milyar 974 milyon dolar ve Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 3,2 oranında azalışla 2 milyar 434 milyon dolar oldu.

Mart ayında en fazla ithalat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği yüzde 0,1 oranında artışla 8 milyar 270 milyon dolar, Asya Ülkeleri yüzde 31,9 oranında artışla 7 milyar 472 milyon dolar ve Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 23,9 oranında artışla 5 milyar 377 milyon dolar oldu.

Mart ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat "Hammadde (Ara malları)" yüzde 32,3 oranında artışla 12 milyar 233 milyon dolar grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Tüketim Malları" yüzde 6,2 oranında artışla 7 milyar 761 milyon dolar ve "Yatırım (Sermaye) Malları” yüzde 14,6 oranında artışla 2 milyar 615 milyon dolar grupları takip etti.

Mart ayında Geniş Ekonomik Grupların(BEC) sınıflamasına göre, en çok ithalat "Hammadde (Ara malları)" yüzde 43,3 oranında artışla 25 milyar 329 milyon dolar grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Yatırım (Sermaye) Malları" yüzde 6,3 oranında azalışla 3 milyar 252 milyon dolar ve "Tüketim Malları” yüzde 3,5 oranında azalışla 2 milyar 354 milyon dolar grupları takip etti.

Mart ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi yüzde 94,9 (21 milyar 556 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 3,1 (698 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 1,5 (333 milyon dolar) oldu.

Mart ayında sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi yüzde 69,6 (21 milyar 542 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 23 (7 milyar 133 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 3,3 (1 milyar 30 milyon dolar) oldu"