Mart ayı enflasyon verileri bugün açıklanıyor: Beklentiler ne yönde?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,87 artacağını öngörüyor. Bu tahmine göre, yıllık enflasyonun şubat ayındaki yüzde 39,05 seviyesinden yüzde 38,66’ya gerilemesi bekleniyor.

Her ne kadar bu düşüş sınırlı olsa da yüksek enflasyon Türkiye ekonomisinin en önemli yapısal sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu için enflasyon beklentisi ise y,zde 30,62 düzeyinde.

Şubat ayında TÜFE aylık bazda yüzde 2,27; Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2,12 artmıştı. Yıllık bazda bakıldığında, tüketici fiyatları yüzde 39,05, üretici fiyatları ise yüzde 25,21 artış göstermişti.