Mart ayı verileri açıklandı: İnşaat maliyetleri yıllık bazda yüzde 23,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, nina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 23,60 arttı, aylık yüzde 1,45 arttı



Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,45 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,6 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,54 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,68 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,77 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,79 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,05 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,74 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 16,14 arttı, işçilik endeksi yüzde 35,22 arttı.