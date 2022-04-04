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Martta yüzde 32,67 ile en çok motorinin fiyatı arttı

Tüketici fiyatları bazında 2022 yılı Mart ayında fiyatı en fazla artan ürün motorin, en çok düşen kabak oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Tüketici fiyatları bazında 2022 yılı Mart ayında en fazla fiyat artışı yüzde 32,67 ile motorinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,26 ile kabakta görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 yılı Mart ayında motorindeki fiyat artışını yüzde 24,41 ile benzin, yüzde 23,47 ile kömür, yüzde 20,56 ile kuru soğan ücreti izledi.

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 20,01 ile şehirler arası otobüs ücreti, yüzde 17,51 ile kıvırcık, yüzde 17,1 ile beyaz lahana, yüzde 16,36 ile portakal, yüzde 15,54 ile mantar, yüzde 14,95 ile kuzu eti ve yüzde 14,88 ile tavuk eti yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,26 ile kabakta oldu. Bunu yüzde 9,91 ile domates, yüzde 9,7 ile elektrik ücreti, yüzde 8,73 ile ıspanak, yüzde 7,89 ile kadın kazağı takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, 2022 yılı Mart ayında aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle: 

Motorin

32,67

Benzin

24,41

Kömür Ücreti

23,47

Kuru Soğan

20,56

Şehirler Arası Otobüs Ücreti

20,01

Kıvırcık

17,51

Beyaz Lahana

17,1

Portakal

16,36

Mantar

15,54

Kuzu Eti

14,95

Tavuk Eti

14,88

Tüp Gaz Ücreti

14,57

Dana Eti

14,42

LPG (Araba Tüpü Dolum) Ücreti

14,33

Ayçiçek Yağı

13,34

Muz

13,11

Armut

12,88

Odun Ücreti

12,18

Toz Şeker

11,26

Mücevher (Altın)

10,62

 

​​​​​​​2022 yılı Mart ayında fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Mercimek

-2,44

Salça

-2,46

Bulgur

-2,81

Kaban (Kadın İçin)

-3,09

Salatalık

-3,1

Kuru Fasulye

-3,18

Kahve

-3,78

Havuç

-4

Erkek Mont

-4,66

Kazak (Erkek İçin)

-4,69

Kaban (Erkek İçin)

-5,44

Pırasa

-5,77

Nane

-6,25

Maydanoz

-6,33

Hırka (Kadın için)

-6,33

Kazak (Kadın için)

-7,89

Ispanak

-8,73

Elektrik Ücreti

-9,7

Domates

-9,91

Kabak

-23,26

 