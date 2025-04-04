Mehmet Şimşek'ten ABD'nin gümrük tarifelerine ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet şimşek, bugün açıklanan dış ticaret verilerini yorumladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Bakan Şimşek, sürdürülebilir cari açık hedefleri doğrultusunda üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Bakan Şimşek, ABD'nin ilave gümrük vergilerine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"Bazı sektörlerde mukayeseli avantaj sağlayabilecektir"

Türkiye'nin görece düşük tarife oranının bazı sektörlerde avantaj sağlayabileceğini ifade eden Bakan Şimşek, şu açıklamalarda bulundu:

Yıllık dış ticaret açığı martta bir önceki yılın aynı ayına göre 7,3 milyar dolar iyileşerek 84,5 milyar dolar gerçekleşti.

Gün eksiğine rağmen mart ayında ihracat yıllık yüzde 3,2 artarken enerji hariç ithalat artışı yüzde 0,8 oldu.

Küresel büyümeyi olumsuz etkilemesi öngörülen tarife artışları piyasalarda risk algısını artırıp emtia fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaktadır.

Zayıf küresel büyüme ihracatımız üzerinde risk oluştururken ülkemizin görece düşük tarife oranı bazı sektörlerde mukayeseli avantaj sağlayabilecektir.

Diğer taraftan emtia fiyatlarındaki gerileme ve sıkılaşan yurtiçi finansal koşulların ithalatı zayıflatması beklenmektedir. Sürdürülebilir cari açık hedefimiz doğrultusunda üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz.

Yıllık dış ticaret açığı martta bir önceki yılın aynı ayına göre 7,3 milyar dolar iyileşerek 84,5 milyar dolar gerçekleşti. Gün eksiğine rağmen mart ayında ihracat yıllık yüzde 3,2 artarken enerji hariç ithalat artışı yüzde 0,8 oldu."