Menkul satışlarında yeni düzenleme: Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı

Türk lirasını güçlendirmek için yeni bir düzenleme daha yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir tebliğ yayınladı. Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde döviz kullanılabilecek.

Tebliğde şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.”