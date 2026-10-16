Merkez Bankası duyurdu: Enflasyon beklentisi arttı, yıl sonu dolar tahmini geriledi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirilen Ekim 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi sınırlı yükselirken, 12 ay sonrası dolar kuru tahmini yukarı yönlü revize edildi. Ekonomik büyüme beklentisinde ise düşüş yaşandı.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Piyasa katılımcılarının 2026 yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket dönemindeki yüzde 29,61 seviyesinden yüzde 29,63'e yükseldi.

12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,70'ten yüzde 23,89'a çıkarken, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 18,32'den yüzde 17,94'e geriledi.

Enflasyon tahminlerinde hangi aralık öne çıktı?

Ankette katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon tahminlerinin dağılımı da yer aldı.

Buna göre katılımcıların yüzde 48,48'i enflasyonun 12 ay sonra yüzde 23,00 ile yüzde 24,99 aralığında gerçekleşmesini bekliyor. Katılımcıların yüzde 22,73'ü yüzde 21,00-22,99 aralığını, yüzde 19,70'i ise yüzde 25,00-26,99 aralığını öngörüyor.

24 ay sonrası için katılımcıların yüzde 40,35'i enflasyonun yüzde 17,00-19,99 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Yüzde 26,32'lik kesim yüzde 14,00-16,99 aralığını, yüzde 21,05'lik kesim ise yüzde 20,00-22,99 aralığını bekliyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin beklenti belli oldu

Katılımcıların Borsa İstanbul Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket dönemindeki yüzde 37,00 seviyesinden yüzde 36,00'ya geriledi.

Ekim ayında gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin politika faizi beklentisi ise yüzde 36,00 olarak kaydedildi.

Dolar beklentisi yukarı yönlü revize edildi

Piyasa katılımcılarının yıl sonu dolar/TL beklentisi, bir önceki anket dönemindeki 51,57 TL seviyesinden 51,55 TL'ye geriledi.

Buna karşılık 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi 58,60 TL'den 59,26 TL'ye yükseldi. Böylece katılımcıların kısa vadeli kur tahmininde sınırlı bir gerileme görülürken, gelecek 12 aya ilişkin beklentilerde artış yaşandı.

Büyüme beklentisi geriledi

Anket sonuçlarına göre Türkiye ekonomisinin 2026 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,0'ten yüzde 2,9'a düşürüldü.

2027 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 3,9 seviyesinde sabit kaldı.