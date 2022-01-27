Merkez Bankası, enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-I"in tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Bgünkü toplantıda piyasaların merakla beklediği yıl sonu enflasyon öngörüsü yukarı yönlü revize edildi. Merkez Bankası’nın 28 Ekim 2021’de yayımladığı son Enflasyon Raporu’nda yüzde 11,8 olarak öngördüğü 2022 yıl sonu enlasyonun tahminini yüzde 23,2 olarak güncelledi. 2023 yılı sonunda ise bir önceki raporda yüzde 7 olarak tahmin edilen enflasyon yüzde 8,4 seviyesine yükseldi.

Gıda enflasyonu beklentisi de yüzde 24,2 oldu

Merkez Bankası, gıda enflasyonu öngörülerinde de artışa gitti. Buna göre 2022 yıl sonu için 13,9 olarak öngörülen gıda fiyatları enflasyonu beklentisi yüzde 24,2'e çıkartıldı. TCMB'nin 2023 yıl sonu için gıda enflasyonu öngörüsü ise yüzde 10 oldu.

Bir önceki enflasyon raporunda 2021 yıl sonu için yüzde 18,4 oranında bir enflasyon tahminine yer verilirken, Aralık 2021’de yıllık tüketici enflasyonu yüzde 36,08 ile 19 yılın zirvesine ulaşmıştı.

Kavcoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- Türkiye'nin ana ticaret ortaklarında büyüme öngörüleri daha çok yukarı yönlü, 2022 öngörüleri bir miktar aşağı güncellendi.

- Küresel iktisadi faaliyet üzerindeki risklerin sınırlı olduğunu değerlendiriyoruz, Türkiye'nin dış talep görünümü olumlu seyrini korumaktadır.

- Doğal gaz fiyatları 2020 düzeylerine göre oldukça yüksek seyrediyor.

- Küresel enflasyonda dikkat çeken artışlar gözleniyor.

- Özellikle gelişmiş ülkeler için enflasyonun tarihi yüksek seviyelere ulaştığını görüyoruz.

- Arz ve tedarik sorunlarının henüz düzelme eğilimine girmediği, enflasyonu artırıcı yönde etki etmeye devam ettiğini değerlendiriyoruz.

- Gelişmekte olan ülkelerin bir çoğunda da gerek enflasyon gerçekleşmesi, gerek beklentileri hedefin üzerinde seyrediyor.

- Gelişmekte olan ülkelere son dönemde portföy girişi olduğunu gözlüyoruz.

- Çin dışındaki hisse senedi piyasalarına da girişler olduğu, Türkiye'ye yönelik sermaye girişleri Kasım ayında devam ederken,. Aralık ayında çıkış gözlendi.

- İktisadi faaliyet 2021 yılı üçüncü çeyrekte kuvvetli seyrini sürdürdü.

- Net ihracatın yıllık büyümeye katkısı 6,8 yüzde puan ile oldukça yüksek seviyededir.

- İktisadi faaliyetin yılın son çeyreğinde de güçlü seyrettiği görülüyor.

- Aşılamanın hızlanması, küresel ekonomideki toparlanma sürecini destekliyor.

- Vaka sayılarında artış gözlense de aşılamanın yardımıyla izolasyon tedbirleri küresel ölçekte daha gevşek tutuluyor.

- Kartla harcama verilerine göre salgından daha çok etkilenen hizmet sektörlerinde artış oranlarının daha yüksek olduğunu görüyoruz.

- İlave kapasite ihtiyacının önümüzdeki dönemde de yatırım talebini destekleyecek bir unsur olduğunu değerlendiriyoruz.

- İstihdam hizmetler sektörünün öncülüğünde artış eğilimini koruyor.

- Önümüzdeki dönemde istihdam artışının devam edeceğini öngörüyoruz.

- İhracat miktarı artış eğilimi korudu, ithalat miktarı ise yatay seyretti.

- Cari işlemler dengesinde 2022 yılında fazla verileceğini öngörüyoruz.



- Firma ve konut kredileri ivmelenirken, ihtiyaç kredisi yatay seyretmeye devam etti.

- Ticari kredilerdeki gelişmeleri önemsiyoruz.

"TCMB 20 Aralık'ta tek kuruş satmamıştır"

Sunum ve enflasyon tahminlerini açıkladıktan sonra soru cevap bölümünde gelen soruları yanıtlayan Kavcıoğlu, 20 Aralık'ta Merkez Bankası'nın döviz satışına ilişkin soruya verdiği yanıt şöyle oldu:

"20 Aralık'ta TCMB tek kuruş satmamıştır. Bireysel ve kurumsallar 20 Aralık'ta 2,25 milyar dolar sattı. Bilançoda rezervlerin düşmesine yönelik yorumlar yanlıştır. Rezervlerdeki düşüşte BOTAŞ'a yapılan döviz satışı etkili oldu. Rezervlerimizin yükseltilmesi yönündeki çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. BAE ile swap anlaşması yaptık. 1-2 ülke ile görüşmelerimiz devam ediyor."

Kavcıoğlu'nun soru cevap bölümündeki dikkat çeken ifadeleri şöyle:



- Piyasa faizleri konusunda, aralık ayında yaşanan olayları baz alarak konuşmak çok doğru değil, bankalarla biz de görüşüyoruz, bankalar da gerekli adımı atacaktır.

- ÜFE'nin yükselmesi demek aynı oranda TÜFE'ye de geçişken olacağı doğru değil. Bu algıyı düzeltmemiz lazım.

- Türkiye Ekonomi Modelinde TCMB olarak üzerimize düşen düşük maliyetli finansman konusunda gereğini yapıyoruz.

- Yerinde hedefli ve ucuz finansmanı sağlayarak, üretimi, istihdamı ve yatırımı destekleyecek ve istihdamı artıracağız, bu kanunda da mevcut, hükümete yapacağımız en önemli desteklerin başında geliyor.

- Sadece TCMB'nin sağladığı imkanlar bu işe yetmez, bütün bankacılık sektörünün de bu işe girmesi lazım, daha düşük oranda kredileri finanse etmeleri gerekiyor.

- TCMB, bütün kararlarını veri odaklı, teknik çalışmalar sonucunda gelişmeler göre alıyor.

- TCMB, bütün kararlarını teknik ekibin çalışmaları sonucu, veriye dayalı olarak almaktadır ve bu noktada politikalarını oluşturmaktadır, biz aynı şekilde veri odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz