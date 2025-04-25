Merkez Bankası rezervleri 146,6 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 18 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 931 milyon dolar azalarak 146 milyar 557 milyon dolara geriledi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, 18 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 702 milyon dolar azalışla 64 milyar 305 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 11 Nisan'da 68 milyar 7 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 770 milyon dolar artışla 79 milyar 482 milyon dolardan 82 milyar 252 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 18 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 931 milyon dolar azalışla 147 milyar 488 milyon dolardan 146 milyar 557 milyon dolara geriledi.