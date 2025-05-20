Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor: 145,6 milyar dolara yükseldi

TCMB’nin toplam rezervi 16 Mayıs haftasında 1,3 milyar dolar artışla 145,6 milyar dolara ulaştı. Rezervlerde üst üste ikinci haftada artış kaydedildi.

ForInvest Haber’in TCMB verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, bir önceki hafta 144,3 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler, son ölçüm döneminde yaklaşık 1,3 milyar dolarlık artış gösterdi.

TCMB rezervleri, 2025 yılı 14 Şubat haftasında 173,2 milyar dolarla tarihi zirvesini görmüştü. Son veri itibarıyla rezervler, bu seviyenin yaklaşık 27,6 milyar dolar altında bulunuyor.

Merkez Bankası, haftalık rezerv verilerini 23 Mayıs Perşembe günü saat 14.30’da açıklayacak.