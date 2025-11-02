Merkez Bankası yılın son Enflasyon Raporu'nu cuma günü açıklayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının dördüncü ve son Enflasyon Raporunu 7 Kasım Cuma günü İstanbul’da kamuoyuyla paylaşacak. TCMB yılın 3. enflasyon raporu toplantısında 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağı, 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenecek toplantıda 2025-IV Enflasyon Raporu'nu kamuoyuna sunacak.
Toplantı, fiziki katılımla gerçekleştirilecek ve TCMB’nin internet sitesi ile X ve YouTube hesaplarından canlı yayımlanacak.
Merkez Bankası, yılın üçüncü enflasyon raporunda 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25–29 aralığında, 2026 yıl sonu tahminini ise yüzde 13–19 aralığında açıklamıştı.