Merkezi yönetim brüt borç stoku 9,9 trilyon lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 9,9 trilyon lira olarak belirlendi.

Borç stokunun 4 trilyon 485,5 milyar liralık kısmı Türk lirası, 5 trilyon 424,1 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.