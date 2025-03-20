Merkezi yönetim brüt borç stoku 9,9 trilyon lira oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim brüt borç stokunun şubat sonu itibarıyla 9,9 trilyon lira olarak belirlendiğini açıkladı.
AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 9,9 trilyon lira olarak belirlendi.
Borç stokunun 4 trilyon 485,5 milyar liralık kısmı Türk lirası, 5 trilyon 424,1 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.