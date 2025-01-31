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“Moda endüstrimiz küresel rekabette güçlenecek”

İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, moda endüstrisinin en çok ihracat gerçekleştiren sektörler arasında ilk üçte yer aldığını belirterek, IFCO’da bugüne dek 180 ülkeden 150 bin ziyaretçi ağırladıklarını ve 7.'si düzenlenecek fuarın sektörü küresel rekabette güçlendireceğini kaydetti.

Dünya Gazetesi
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İstanbul Hazır Gi­yim ve Konfeksi­yon İhracatçıları Birliği (İHKİB) iştira­ki İTKİB Fuarcılık A.Ş. tarafından şubat ayın­da 7’incisi organize edilecek olan, IFCO İs­tanbul Fashion Conne­ction Hazır Giyim ve Moda Fuarı 5-8 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. IFCO, 500’ün üze­rinde katılımcıyı 30 binin üze­rinde ziyaretçi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde buluşturacak.

Moda endüstrisinin katma değerli üre­timi, istihdama katkısı ve ihraca­tı ile ülke ekonomisi için strate­jik rol oynadığını söyleyen İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Pa­şahan, en çok ihracat gerçekleş­tiren sektörler arasında yıllardır hep ilk üçte yer aldıklarını kay­detti. Paşahan, Türkiye’nin mo­da sektöründe dünyanın altıncı, Avrupa Birliği’nin üçüncü büyük tedarikçisi olduğunu hatırlata­rak, “Moda endüstrisinin geç­mişte olduğu gibi orta ve uzun va­dede ülke ekonomimiz için kritik önemini ko­ruyacağına inanıyoruz.

Tüm stratejilerimizi ve gelecek planlarımızı bu bilinçle kurguluyoruz. Bugün üretimde marka ülkeyiz. Çok güçlü bir üretim alt yapımız ve bilgi birikimimiz var. Tasarım ve markalaşma konusunda her ge­çen yıl çok daha ileriye gidiyoruz. Markalarımız 100’ü aşkın ülke­de 3 binden fazla mağazayla sek­törümüzü temsil ediyor. Gittiği ülkede pazar lideri olan marka­larımız var. Bu tablonun verdiği özgüvenle yenilikçi, yaratıcı, kü­resel rekabet gücü çok daha yük­sek bir moda endüstrisi inşa et­mek için çalışıyoruz. Bu noktada IFCO, sektörümüzün hedefleri­ne ulaşmasında bir itici güç rolü oynuyor” dedi.

Avrupa’nın en büyüğü oldu

Sektörün yıllarca IFCO gibi bir fuara kavuşmanın hayalini kur­duğunu belirten Paşahan, bu se­zon 7.'si düzenlenecek IFCO’nun 'Avrupa’nın en büyük Hazır Gi­yim ve Moda Fuarı' haline gel­diğini dile getirdi. Paşahan, “IF­CO’da bugüne dek 180 ülkeden 150 bin ziyaretçi ağırladık. Ka­tılımcı firmalarımız fuarın gücü ile yurt içi ve yurt dışından ziya­retçilere kendi markalarını da­ha fazla tanıtma fırsatı yakalıyor. Franchise veren markalarımız yeni iş birliktelikleri sağlıyor, ih­racat yapan markalarımız farklı iş bağlantıları ediniyor” diye ko­nuştu. Önceki yıllarda çok sayıda yerli markaya ev sahipliği yapan IFCO, İpekyol, Kiğılı, Damat, Na­ramax, Rojbey, Armine, Jimmy Key ve Sabri Özel gibi yerli mar­kaların buluşma noktası olacak.

Modanın geleceği İHKİB Design2Future’da konuşulacak

 Projeleriyle sektörün dijital ve yeşil dönüşümüne liderlik etmeyi hedefleyen İHKİB, Avrupa Birliği (AB) IPA-2 projeleri kapsamında gerçekleştirdiği, “Tasarımdan Üretime: Hazır Giyim sektöründe Dijital Dönüşüm Projesi’ni (METAMORPHOSIS) tamamladı. Projenin kapanış etkinliği çerçevesinde düzenlenecek Design2Future Zirvesi’nde küresel moda endüstrisinin geleceği mercek altına alınacak.