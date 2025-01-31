“Moda endüstrimiz küresel rekabette güçlenecek”
İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, moda endüstrisinin en çok ihracat gerçekleştiren sektörler arasında ilk üçte yer aldığını belirterek, IFCO’da bugüne dek 180 ülkeden 150 bin ziyaretçi ağırladıklarını ve 7.'si düzenlenecek fuarın sektörü küresel rekabette güçlendireceğini kaydetti.
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) iştiraki İTKİB Fuarcılık A.Ş. tarafından şubat ayında 7’incisi organize edilecek olan, IFCO İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı 5-8 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. IFCO, 500’ün üzerinde katılımcıyı 30 binin üzerinde ziyaretçi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde buluşturacak.
Moda endüstrisinin katma değerli üretimi, istihdama katkısı ve ihracatı ile ülke ekonomisi için stratejik rol oynadığını söyleyen İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, en çok ihracat gerçekleştiren sektörler arasında yıllardır hep ilk üçte yer aldıklarını kaydetti. Paşahan, Türkiye’nin moda sektöründe dünyanın altıncı, Avrupa Birliği’nin üçüncü büyük tedarikçisi olduğunu hatırlatarak, “Moda endüstrisinin geçmişte olduğu gibi orta ve uzun vadede ülke ekonomimiz için kritik önemini koruyacağına inanıyoruz.
Tüm stratejilerimizi ve gelecek planlarımızı bu bilinçle kurguluyoruz. Bugün üretimde marka ülkeyiz. Çok güçlü bir üretim alt yapımız ve bilgi birikimimiz var. Tasarım ve markalaşma konusunda her geçen yıl çok daha ileriye gidiyoruz. Markalarımız 100’ü aşkın ülkede 3 binden fazla mağazayla sektörümüzü temsil ediyor. Gittiği ülkede pazar lideri olan markalarımız var. Bu tablonun verdiği özgüvenle yenilikçi, yaratıcı, küresel rekabet gücü çok daha yüksek bir moda endüstrisi inşa etmek için çalışıyoruz. Bu noktada IFCO, sektörümüzün hedeflerine ulaşmasında bir itici güç rolü oynuyor” dedi.
Avrupa’nın en büyüğü oldu
Sektörün yıllarca IFCO gibi bir fuara kavuşmanın hayalini kurduğunu belirten Paşahan, bu sezon 7.'si düzenlenecek IFCO’nun 'Avrupa’nın en büyük Hazır Giyim ve Moda Fuarı' haline geldiğini dile getirdi. Paşahan, “IFCO’da bugüne dek 180 ülkeden 150 bin ziyaretçi ağırladık. Katılımcı firmalarımız fuarın gücü ile yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilere kendi markalarını daha fazla tanıtma fırsatı yakalıyor. Franchise veren markalarımız yeni iş birliktelikleri sağlıyor, ihracat yapan markalarımız farklı iş bağlantıları ediniyor” diye konuştu. Önceki yıllarda çok sayıda yerli markaya ev sahipliği yapan IFCO, İpekyol, Kiğılı, Damat, Naramax, Rojbey, Armine, Jimmy Key ve Sabri Özel gibi yerli markaların buluşma noktası olacak.
Modanın geleceği İHKİB Design2Future’da konuşulacak
Projeleriyle sektörün dijital ve yeşil dönüşümüne liderlik etmeyi hedefleyen İHKİB, Avrupa Birliği (AB) IPA-2 projeleri kapsamında gerçekleştirdiği, “Tasarımdan Üretime: Hazır Giyim sektöründe Dijital Dönüşüm Projesi’ni (METAMORPHOSIS) tamamladı. Projenin kapanış etkinliği çerçevesinde düzenlenecek Design2Future Zirvesi’nde küresel moda endüstrisinin geleceği mercek altına alınacak.