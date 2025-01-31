“Moda endüstrimiz küresel rekabette güçlenecek”

İstanbul Hazır Gi­yim ve Konfeksi­yon İhracatçıları Birliği (İHKİB) iştira­ki İTKİB Fuarcılık A.Ş. tarafından şubat ayın­da 7’incisi organize edilecek olan, IFCO İs­tanbul Fashion Conne­ction Hazır Giyim ve Moda Fuarı 5-8 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. IFCO, 500’ün üze­rinde katılımcıyı 30 binin üze­rinde ziyaretçi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde buluşturacak.

Moda endüstrisinin katma değerli üre­timi, istihdama katkısı ve ihraca­tı ile ülke ekonomisi için strate­jik rol oynadığını söyleyen İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Pa­şahan, en çok ihracat gerçekleş­tiren sektörler arasında yıllardır hep ilk üçte yer aldıklarını kay­detti. Paşahan, Türkiye’nin mo­da sektöründe dünyanın altıncı, Avrupa Birliği’nin üçüncü büyük tedarikçisi olduğunu hatırlata­rak, “Moda endüstrisinin geç­mişte olduğu gibi orta ve uzun va­dede ülke ekonomimiz için kritik önemini ko­ruyacağına inanıyoruz.

Tüm stratejilerimizi ve gelecek planlarımızı bu bilinçle kurguluyoruz. Bugün üretimde marka ülkeyiz. Çok güçlü bir üretim alt yapımız ve bilgi birikimimiz var. Tasarım ve markalaşma konusunda her ge­çen yıl çok daha ileriye gidiyoruz. Markalarımız 100’ü aşkın ülke­de 3 binden fazla mağazayla sek­törümüzü temsil ediyor. Gittiği ülkede pazar lideri olan marka­larımız var. Bu tablonun verdiği özgüvenle yenilikçi, yaratıcı, kü­resel rekabet gücü çok daha yük­sek bir moda endüstrisi inşa et­mek için çalışıyoruz. Bu noktada IFCO, sektörümüzün hedefleri­ne ulaşmasında bir itici güç rolü oynuyor” dedi.

Avrupa’nın en büyüğü oldu

Sektörün yıllarca IFCO gibi bir fuara kavuşmanın hayalini kur­duğunu belirten Paşahan, bu se­zon 7.'si düzenlenecek IFCO’nun 'Avrupa’nın en büyük Hazır Gi­yim ve Moda Fuarı' haline gel­diğini dile getirdi. Paşahan, “IF­CO’da bugüne dek 180 ülkeden 150 bin ziyaretçi ağırladık. Ka­tılımcı firmalarımız fuarın gücü ile yurt içi ve yurt dışından ziya­retçilere kendi markalarını da­ha fazla tanıtma fırsatı yakalıyor. Franchise veren markalarımız yeni iş birliktelikleri sağlıyor, ih­racat yapan markalarımız farklı iş bağlantıları ediniyor” diye ko­nuştu. Önceki yıllarda çok sayıda yerli markaya ev sahipliği yapan IFCO, İpekyol, Kiğılı, Damat, Na­ramax, Rojbey, Armine, Jimmy Key ve Sabri Özel gibi yerli mar­kaların buluşma noktası olacak.

Modanın geleceği İHKİB Design2Future’da konuşulacak

Projeleriyle sektörün dijital ve yeşil dönüşümüne liderlik etmeyi hedefleyen İHKİB, Avrupa Birliği (AB) IPA-2 projeleri kapsamında gerçekleştirdiği, “Tasarımdan Üretime: Hazır Giyim sektöründe Dijital Dönüşüm Projesi’ni (METAMORPHOSIS) tamamladı. Projenin kapanış etkinliği çerçevesinde düzenlenecek Design2Future Zirvesi’nde küresel moda endüstrisinin geleceği mercek altına alınacak.