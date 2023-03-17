Motorin fiyatı 20 TL'nin altına indi! İşte güncel fiyatlar



Motorinin litre fiyatına 17 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,30 TL'lik indirim geldi.

Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından motorin fiyatlarına indirim yapıldı.

Motorinin litre fiyatı 17 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,30 TL indirimle 19,66 TL oldu.

Benzin fiyatlarında ise değişiklik yapılmadı.

Yılbaşında benzin fiyatları 21,14 TL; motorin fiyatları ise 23,50 TL seviyesindeydi.