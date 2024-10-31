MÜSİAD SAMEKS ekimde 48,4 değerine yükseldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından hazırlanan Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi'nin (SAMEKS) ekim ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, endeks, bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 48,4 değerine yükseldi ve referans değerin altındaki seyrini sürdürdü.

Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi önceki aya göre 2,8 puan artış kaydederek 48,6 seviyesinde gerçekleşti. Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise önceki aya göre 1,3 puan toparlanma kaydetti ve 45,9 seviyesine yükseldi.

Parasal sıkılaşmanın etkisiyle iç talebin durağan görüntüsünü sürdürmesi, sanayi sektöründe üretime, hizmet sektöründe ise iş hacmine olumsuz yansımaya devam etti.

İş hacmindeki durgun seyrin bu dönemde de devam etmesiyle hizmet sektöründeki azalış eğilimi üst üste 4’üncü ayına ulaştı. Sanayi sektöründe ise yeni siparişlerdeki zayıf gidişata rağmen girdi alımlarında hızlı bir şekilde artış kaydedildi, buna karşın aylık bazda üretim kaybı bu dönemde de devam etti.

Böylece ekim ayına ilişkin SAMEKS verileri reel sektörün faaliyet koşullarındaki bozulmanın üst üste 4’üncü ayına ulaştığına işaret etti. Bununla birlikte, son dönemde fiyatlar genel düzeyindeki artışların normalleşme eğilimine girmesiyle, girdi alımlarının her iki sektörde de olumlu bir görünüm arz etmesi dikkati çekti.