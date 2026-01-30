Google Haberler

MÜSİAD SAMEKS ocakta yükseldi: Bileşik Endeks 52,7 seviyesine çıktı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ocakta geçen aya göre 1,3 puan artarak 52,7 seviyesine yükseldi.

MÜSİAD SAMEKS ocakta yükseldi: Bileşik Endeks 52,7 seviyesine çıktı

MÜSİAD Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ocakta aylık bazda 1,3 puan artarak 52,7’ye yükseldi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in ocak ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, ocakta, bir önceki aya göre 1,3 puan artarak 52,7'ye çıktı.

Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi aylık bazda 4,5 puan artarak 54,5'e yükselirken, Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise 3,9 puan azalışla 48,8'e geriledi.

Hizmet sektöründe iş hacmi, girdi alımları, stoklar ve istihdam Bileşik Endeksin genel seyrine destek sağlarken, sanayi sektöründe stoklardaki iyileşme endekse sınırlı pozitif katkı yaptı. Bu gelişmeler, ekonomik aktivitede sınırlı bir genişleme sürecinin devam ettiğini gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi'nin ocakta 52,7 puanla eşik değerin üzerinde kalması, ekonomik aktivitede süren genişleme sinyallerini ve iş dünyasındaki potansiyel büyüme ivmesinin korunduğuna işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
