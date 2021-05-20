Net UYP, mart 339,3 milyar dolar açık verdi

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, 2021 Mart sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 3,5 oranında artışla 250,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 8,6 oranında azalışla 589,5 milyar dolar oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda -403,5 milyar dolar iken 2021 Mart sonunda -339,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre yüzde 7,1 oranında azalışla 86,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 15,6 oranında artışla 106,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 30 oranında artışla 54,5 milyar dolar olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre yüzde 23,2 oranında azalışla 163,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre yüzde 5,2 oranında azalışla 111,5 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre yüzde 22,5 oranında azalışla 22,6 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 17,3 oranında azalışla 7,1 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3,8 artışla 47,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

2021 Mart sonu itibarıyla, diğer yatırımlar 314,3 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2020 yıl sonuna göre yüzde 2,4 oranında artarak

34,2 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 2,6 oranında azalarak 15,3 milyar dolar olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,9 oranında azalarak 63,6 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,3 oranında azalarak 95,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir."