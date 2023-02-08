New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 azalarak 34.132,90 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 azalışla 4.153,47 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 kayıpla 12.069,12 puana indi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın, dünkü açıklamalarında, endişe edildiği kadar "şahin" bir ton kullanmaması sonrası pozitif bir seyir izleyen endeksler, yeni günün açılışında yönünü negatife çevirdi.

Powell, Washington Ekonomi Kulübü'nde dün katıldığı münazarada, dezenflasyon sürecinin bazı sektörlerde başladığını ancak daha gidilecek çok yol olduğunu belirtmişti.

Geçen hafta açıklanan ocak ayı istihdam raporunun "çok güçlü" olduğunu vurgulayan Powell, "Bu kadar güçlü olmasını beklemiyorduk." değerlendirmesinde bulunmuştu. Powell, güçlü istihdam raporunun, dezenflasyon sürecinin neden zaman alan bir süreç olacağını düşündüklerini gösterdiğini ifade ederek, verilerin beklenenden daha güçlü gelmeye devam etmesi halinde faiz oranlarını daha fazla artırmaları gerekebileceğini söylemişti.

New York Fed Başkanı John Williams ise bugün yaptığı açıklamalarda, finansal koşulların Fed'in politika görünümüyle büyük ölçüde uyumlu göründüğünü belirtti.

İş gücü piyasasının hala çok güçlü olduğunu vurgulayan Williams, Fed'in daha yapacak çok işi olduğunu ifade etti. Williams, faiz oranlarının yüzde 5-5,25 aralığına yükselmesini beklediğini aktardı. Faiz oranlarında zirveye yaklaştıkça muhtemelen daha küçük adımlar atılabileceğine işaret eden Williams, 25 baz puanlık faiz artışının şimdilik en iyi seçenek gibi göründüğünü söyledi.

Analistler, Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarında mart ve mayıstaki toplantılarda 25 baz puan faiz artışına gidileceğine yönelik fiyatlamaların ağırlık kazandığını, bankanın mayıs-aralık döneminde ise faizleri sabit tutacağının öngörüldüğünü belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edilmeye devam edileceğini aktaran analistler, devam eden bilanço sezonunun da piyasaların odağında olduğunu kaydetti.