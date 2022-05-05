Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Bayram tatilinin ardından bu haftanın yurt içindeki en önemli verisi olan enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre; nisan ayında TÜFE aylık bazda yüzde 7,25; bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 69,97 artış kaydetti. TÜFE'de artışın aylık bazda yüzde 5,6 civarında gelmesi bekleniyordu.

Yüzde 70'e dayanan enflasyondaki bu seviyeler 2002 yılından bu yana görülen en yüksek yıllık enflasyon olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon mart ayında yüzde 61,14'e kadar tırmanmıştı.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,58, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,20 artış gerçekleşti.

Gıda fiyatlarında artış yüzde 13,4

Nisan 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 27 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 45 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 337 maddenin ortalama fiyatı ise arttı. Ana harcama grupları itibarıyla nisan ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,93 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1,31 ile sağlık ve yüzde 2,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7,43 ile konut, yüzde 6,96 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Üretici fiyatları 27 yılın zirvesinde

Nisan’da aylık yüzde 7,67 oranında artan üretici fiyatları, yıllık yüzde 121,82 oranında artarak 1995 yılı sonrası zirveye çıktı. Üretici tarafında sanayinin dört sektörünün aylık değişimlerine baktığımızda; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 12,77, imalatta yüzde 7,35, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,99 ve su temininde yüzde 14,95 oranında yükseliş görüldü. Sektörde yıllık bazda en çok artış yüzde 249,55 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 247,50 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme ve yüzde 243,52 oranında artışla ham petrol ve doğal gaz grubunda yaşandı.