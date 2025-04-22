Nisan ayı finansal hizmetler güven endeksi verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), 2025 yılı Nisan dönemine ilişkin verileri ortaya koydu. Ankete, finans sektöründe faaliyet gösteren 148 kuruluş katıldı ve bu veriler ağırlıklandırılarak endeks oluşturuldu.

Açıklanan verilere göre, Finansal Hizmetler Güven Endeksi nisan ayında bir önceki aya kıyasla 7,4 puan artarak 177,7 seviyesine ulaştı. Endeksi oluşturan göstergeler detaylı şekilde incelendiğinde; son üç aya ait iş durumu değerlendirmesi, son üç ayda hizmetlere olan talep ve gelecek üç ayda hizmet talebine dair beklentilerin tamamının endekse yukarı yönlü katkı yaptığı görüldü.

Son üç ayda iş durumunda iyileşme yaşandığı yönündeki görüşlerin önceki aya göre daha da güçlendiği görüldü. Benzer şekilde, hem geçmiş üç ayda hizmetlere olan talebin arttığı hem de önümüzdeki üç ayda bu talebin artacağı yönündeki beklentiler de artış gösterdi.

İstihdama yönelik değerlendirmeler

İstihdama yönelik değerlendirmelerde ise, hem geride kalan dönemde çalışan sayısında artış olduğunu bildirenler hem de önümüzdeki üç ayda istihdam artışı bekleyenlerin oranı yükseldi.

Kârlılık açısından ise tablo karmaşık. Son üç ayda kârlılığın arttığını bildirenlerin oranı önceki döneme kıyasla azaldı. Buna karşın, önümüzdeki üç ayda kârlılıkta artış bekleyenlerin oranında artış kaydedildi.

NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri" (sigorta ve emeklilik fonları hariç) başlığı altında güven endeksi 8,4 puan arttı. Ancak "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları" ile "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetlerine Yardımcı Faaliyetler" kategorilerinde sırasıyla 6,8 ve 3,3 puanlık düşüş kaydedildi.