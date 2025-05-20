Nisan ayı yurt dışı üretici enflasyonu belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı nisan ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini yayımladı. Açıklamaya göre YD-ÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 4,41 oranında artış gösterdi.

Endekste, aralık ayına kıyasla yüzde 13,10, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,92 oranında artış kaydedildi. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 28,57 olarak belirlendi.

İmalat sanayisinde yıllık artış yüzde 22,97

Sanayi sektörleri bazında yıllık değişimlere bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 19,96, imalat sanayisinde ise yüzde 22,97 oranında artış gerçekleşti.

Ana sanayi grupları yıllık bazda incelendiğinde; ara mallarında yüzde 21,15, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,42, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,64 ve sermaye mallarında yüzde 28,07 artış görüldü. Enerji grubunda ise yıllık bazda yüzde 11,03’lük bir düşüş yaşandı.

Aylık bazda en yüksek artış dayanıklı tüketim mallarında

Aylık verilere göre ise imalat sanayisinde yüzde 4,45, madencilik ve taş ocakçılığında ise yüzde 2,10 oranında artış kaydedildi.

Ana sanayi gruplarına ait aylık değişimlere bakıldığında, ara mallarında yüzde 4,0, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 7,50, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,93 ve sermaye mallarında yüzde 5,37 oranında artış yaşandı. Enerji grubunda ise aylık bazda yüzde 3,76’lık düşüş kaydedildi.