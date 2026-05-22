Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 29,8 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Nisan ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri yayımlandı. Verilere göre genel ticaret sistemi kapsamında ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,3 artışla 25 milyar 408 milyon dolara çıktı. İthalat ise yüzde 3,1 artarak 33 milyar 909 milyon dolar oldu.

Nisan ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,8 düşüş gösterdi. 2025 yılı Nisan ayında 12 milyar 112 milyon dolar olan açık, bu yılın aynı ayında 8 milyar 500 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 63,2’den yüzde 74,9’a yükseldi.

Ocak-nisan döneminde açık arttı

Yılın ilk dört ayında ihracat yüzde 3 artışla 88 milyar 665 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 4,3 artarak 125 milyar 803 milyon dolar oldu. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 7,3 artışla 37 milyar 137 milyon dolara çıktı.

Ocak-nisan döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 71,3’ten yüzde 70,5’e geriledi.

Enerji ve altın hariç ihracatta dikkat çeken yükseliş

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, nisanda yüzde 23,6 artışla 23 milyar 760 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde enerji ve altın hariç ithalat yüzde 3,3 artarak 26 milyar 245 milyon dolar oldu.

Enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 2 milyar 486 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu kalemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,5 seviyesine çıktı.

İhracatta imalat sanayi öne çıktı

Ekonomik faaliyetlere göre nisanda toplam ihracatın yüzde 94,2’sini imalat sanayi oluşturdu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,2 olurken, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 olarak kaydedildi.

İthalatta ise ara malları yüzde 71,1 ile ilk sırada yer aldı. Sermaye mallarının payı yüzde 13,8, tüketim mallarının payı ise yüzde 14,7 oldu.

En fazla ihracat Almanya’ya yapıldı

Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke 2 milyar 113 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya’yı 1 milyar 591 milyon dolarla ABD, 1 milyar 453 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 357 milyon dolarla İtalya ve 1 milyar 39 milyon dolarla İspanya takip etti.

İthalatta ise ilk sırayı Çin aldı. Çin’den yapılan ithalat 4 milyar 476 milyon dolar olurken, Rusya Federasyonu 4 milyar 425 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. Almanya, ABD ve İtalya da en fazla ithalat yapılan diğer ülkeler arasında bulundu.

Yüksek teknolojili ürünlerin payı sınırlı kaldı

TÜİK verilerine göre yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı nisanda yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ithalatı içindeki payı ise yüzde 11,7 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise nisanda bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 11,6 artarken, ithalat yüzde 3,5 azaldı.