Norveç’te üretici fiyatları son 19 ayın en sert düşüşünü yaşadı

Norveç İstatistik Kurumu verilerine göre, üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ekim 2025’te yıllık yüzde 6,9 oranında azaldı. Bu, üst üste altıncı aylık daralma olurken, Mart 2024’ten bu yana kaydedilen en büyük düşüş olarak öne çıktı.

Düşüşün temel nedeni, petrol ve doğalgaz çıkarımı fiyatlarının yüzde 19,7 ve enerji ürünlerinin yüzde 15 oranında gerilemesi oldu.

Sanayi ve elektrik fiyatları yükseldi

Enerji dışı sektörlerde ise farklı bir tablo görüldü. İmalat sanayi fiyatları yüzde 1,9, elektrik, gaz ve buhar fiyatları yüzde 28,9 oranında artış gösterdi.

Enerji ürünleri hariç tutulduğunda, üretici fiyat enflasyonu Eylül’deki yüzde 1,3 seviyesinden yüzde 1’e geriledi.

Aylık bazda hafif toparlanma

Aylık bazda ise ÜFE’de yüzde 0,1’lik sınırlı bir artış yaşandı. Bu oran, Eylül ayında görülen yüzde 1,7’lik düşüşün ardından küçük bir toparlanmaya işaret etti.

Uzmanlara göre, enerji fiyatlarındaki zayıflama eğilimi sürdükçe Norveç’te üretici maliyetleri üzerindeki baskı devam edecek.