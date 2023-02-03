Ocak ayı enflasyon verisinin ardından dolar ve altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK’in verilerine göre; tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,68 arttı. Bu rakam son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. TÜİK, aylık enflasyonu ise yüzde 6,65 olarak açıkladı.

Enflasyon verisinin ardından dolar/TL'de son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,8210 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 18,7981 ve en yüksek 18,8324 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8021'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 18,8210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 azalışla 20,4980'den, sterlin/TL de yüzde 0,4 düşüşle 22,9580'den satılıyor.

Gram altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.160 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,11 azalışla 1.156 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,35 üzerinde 1.160 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.900 lira, Cumhuriyet altını da 7.710 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 2,08 değer kaybıyla günü 1.913 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.916 dolardan işlem görüyor.