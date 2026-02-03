Ocak enflasyonu bugün açıklanıyor: Beklentiler ne yönde?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun bugün açıklayacağı ocak ayı enflasyonunun aylık bazda yaklaşık yüzde 4 seviyesinde gelmesi beklenirken, veriler milyonlarca kişi için zamların temel göstergesi olacak.

Mevsimsel etkiler nedeniyle ocak ve şubat aylarında görece yüksek seyreden enflasyona ilişkin beklentiler bu yıl da yukarı yönlü oluştu.

AA Finans’ın, ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerin ocak ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,21 olarak hesaplandı. Ekonomistlerin tahminleri yüzde 3,60 ile yüzde 4,96 aralığında şekillendi.

Bu beklentiye göre, bir önceki ay yüzde 30,89 olan yıllık enflasyonun, ocak verisiyle birlikte yüzde 29,86 seviyesine gerilemesi öngörüldü.

Öte yandan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 23,73 oldu. Hatırlanacağı üzere, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralık ayında yüzde 0,89 artış kaydetmişti.

Enflasyon verisi kimleri ilgilendiriyor?

Açıklanacak enflasyon oranı;

* Ev sahipleri ve kiracılar,

* Memur ve memur emeklileri,

* SGK ve Bağ-Kur emeklileri