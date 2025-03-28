Ödeme sistemlerinde yeni dönem: BKM entegrasyonu zorunlu hale getirildi

Ödeme hizmeti sağlayıcıları ve elektronik para şirketlerine yeni teknik ve hukuki standartlar getirildi.

Yeni düzenleme kapsamında, müşterilerine çevrim içi erişim sunan tüm ödeme hizmeti sağlayıcılarının Bankalararası Kart Merkezi (BKM) altyapısına bağlanmaları zorunlu hale geldi. FAST sistemine üye olmayan, ancak yıllık işlem hacmi açısından ilk 10’da yer alan şirketlerin BKM entegrasyonunu yıl sonuna kadar tamamlaması gerekecek. Sisteme sonradan katılan firmalara ise bu yükümlülüğü yerine getirmeleri için 6 aylık süre tanındı.

Dijital cüzdan hizmeti sunan şirketlere yönelik de yeni yükümlülükler getirildi. Henüz lisans almamış dijital cüzdan sağlayıcılarının, yıl sonuna kadar TCMB’ye başvurarak lisans almaları zorunlu tutuldu. Halihazırda lisans sahibi olan firmaların ise belirlenen tarihe kadar teknik ve hukuki uyumlarını tamamlamaları gerekecek.