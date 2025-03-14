Öncü veriler açıklandı: ABD'de tüketici güveni son 3 yılın en düşük seviyesinde

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin mart ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, martta geçen aya kıyasla 6,8 puan azalarak 57,9 oldu ve Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Tüketici beklentileri endeksi de geriledi

Piyasa beklentilerinin altında kalan tüketici güven endeksinin, bu dönemde 63,1 değerini alacağı öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, şubatta 64,7 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, martta aylık bazda 2,2 puan azalarak 63,5'e indi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 9,8 puan azalışla 54,2'ye geriledi.

Enflasyon beklentileri yükseldi

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi martta yüzde 4,3'ten yüzde 4,9'a yükselerek Kasım 2022'den beri en yüksek seviyesine çıktı. Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3,5'ten yüzde 3,9'a yükselirken, 1993'ten bu yana en büyük aylık artış görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin art arda üç aydır düştüğüne işaret ederek, geleceğe yönelik beklentilerin kişisel finans, iş gücü piyasaları, enflasyon, iş koşulları ve hisse senedi piyasaları dahil olmak üzere ekonominin birçok alanında kötüleştiğini vurguladı.

Birçok tüketicinin, politika ve diğer ekonomik faktörlerle ilgili yüksek belirsizlik seviyesini gerekçe gösterdiğini aktaran Hsu, ekonomi politikalarında sık sık yaşanan dalgalanmaların, politika tercihleri ne olursa olsun tüketicilerin gelecek için plan yapmasını zorlaştırdığını kaydetti.