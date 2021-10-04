Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 37 daraldı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı eylül ayında yüzde 36,9, otomobil pazarı yüzde 39,1 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 28,9 oranında azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,9 düşüşle 57 bin 141 adet oldu. Otomobil satışları yıllık bazda yüzde 39,1 azalışla 43.408 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 28,9 düşüşle 13.733 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre de yüzde 8,3 azaldı. 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre otomobil pazarı yüzde 7,2; hafif ticari araç pazarı yüzde 11,6 azaldı.

9 aylık dönemde pazar yüzde 13 arttı

Bu yılın ocak-Eylül döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 13,1 oranında arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 artarak 558.145 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları da ocak-eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 11,9 oranında artarak 434.800 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 17,5 artarak 123.345 adede ulaştı.

Otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde 86’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 238.644 adetle yüzde 54,9 pay, B segmenti otomobiller 132.517 adetle yüzde 30,5 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde de en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%40,1 pay, 174.416 adet) oldu. Sedan otomobilleri, %34,9 pay ve 151.780 adet satış ile SUV, %22,9 pay ve 99.765 adet satış ile H/B otomobiller takip etti

Motor tipine göre ise benzinli otomobil satışları 287.288 adetle %66,1 pay, dizel otomobil satışları 87.415 adetle %20,1 pay, hibrit otomobil satışları 36.824 adetle %8,5 pay, otogazlı otomobil satışları 21.713 adetle %5 pay aldı. Ayrıca 1.560 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.