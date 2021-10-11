Otomotiv üretimi yüzde 25 düştü

Otomobil üretimi eylülde yüzde 34.4 gerileyerek 59 bin 335 adet gerçekleşti.

Otomotiv ana sanayi üretimi eylül ayında, otomobil üretimindeki daralmanın etkisiyle yüzde 24.7 gerileyerek 107 bin 029 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayımlanan bültene göre dokuz aylık döneme bakıldığında üretim geçen yıla göre yüzde 7.9 artış gösterdi. Bu dönemde otomobil üretimi ise yüzde 0.8 geriledi.

Ağır ticari araç dahil yurtiçi araç pazarı yüzde 36 daralarak 59 bin 734 adet olurken, Reuters hesaplamalarına göre otomobil ve hafif ticari araç dışında kalan ağır ticari araç pazarı 2 bin 593 adet oldu.

Sektörün ihracatı da söz konusu ayda yüzde 17.9 azalarak 76 bin 249 adet olurken, otomobil ihracatı yüzde 37.2 düşüşle 35 bin 733'e düştü.

Toplam ihracat dokuz aylık dönemde yüzde 9 artışla 671 bin 674 adet oldu.