Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunda artış!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayına ilişkin 'Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri' verilerini yayımladı.

Buna göre Şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki aya göre yükseldi. Kredi borcu 1,8 milyar ABD dolar artarak 179,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadeye göre incelendiğinde ise bir önceki aya göre, uzun vadeli kredi borcunun 3,4 milyar dolar

artarak 162,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,6 milyar dolar azalarak 16,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlemlendi.

Finansal kuruluşların toplam borcunda azalma

Bir önceki aya göre finansal kuruluşların toplam borcu 343 milyon dolar azaldı, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 2,2 milyar dolar artış gösterdi. Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 1,2 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçlarında 2,2 milyar dolar artış gerçekleşti. Kısa vadede ise finansal kuruluşların ve finansal olmayan kuruluşların borçları sırasıyla 1,6 milyar dolar ve 33 milyon dolar azaldı.

En yüksek borçlanma dolar cinsinden

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, dolar cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görüldü. 162,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,2'sinin dolar, yüzde 31,1’inin Euro, yüzde 2,3’ünün Türk lirası ve yüzde 6,4’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 16,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,2’sinin dolar, yüzde 14,3’ünün Euro, yüzde 41,7’sinin Türk lirası ve yüzde 2,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Şubat sonuna göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 56,1 milyar dolar olduğu görüldü. Bu tutarın 38,2 milyar dolar bankalara, 12,8 milyar dolar finansal olmayan kuruluşlara, 5,0 milyar dolar ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait.