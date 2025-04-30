Pandemiden beri en yüksek seviyesinde: Almanya'da işsizlik oranı arttı

Almanya'da işsiz sayısı nisanda beklenenden daha az artmasına rağmen, işsizlik oranı pandemiden beri en yüksek seviyesine çıktı.

Çalışma ofisinin açıkladığı rakamlara göre işsiz sayısı mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak 4 bin kişi artarak 2,92 milyona yükseldi. Bu rakam Mart ayıyla hemen hemen aynı seviyede gerçekleşti.

Analistler 15,000'lik bir artış bekliyorlardı.

2015'ten bu yana en yüksek seviyesinde

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı bir önceki ayki yüzde 6,2 seviyesinden yüzde 6,3'e yükseldi. Pandemi hariç tutulduğunda bu oran Aralık 2015'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Açıklanan veriler, muhafazakârların liderliğindeki yeni hükümetin önümüzdeki hafta Sosyal Demokratlarla birlikte göreve başlamaya hazırlandığı bir dönemde geldi. Hükümetin başlıca zorluklarından biri Avrupa'nın en büyük ekonomisini iki yıllık düşüşten kurtarmak olacak.