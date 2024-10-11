Perakende satışlar ağustosta hızlandı: 6 ayın zirvesini gördü

TÜİK perakende satış hacmi ağustos verilerini yayımladı.

Ticaret satış hacmi ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,2 arttı.

Perakende satışlar böylece aylık bazda 6 ayın zirvesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda ticaret satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1 azalırken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,1, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 13,3 artış gösterdi.