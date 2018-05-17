Perakende satışlar martta artış gösterdi

17 Mayıs 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2018'e ilişkin 'Perakende Satış Endeksleri' raporunu açıkladı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 8,5 artış kaydetti.

Aynı dönem ciro ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 yükseldi.

Bir önceki aya göre değişimler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,2 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) ise aynı seviyede kaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,6 arttı.