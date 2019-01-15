Perakende satışta hacim düştü

15 Ocak 2019

TÜİK, 2018 Kasım ayı perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, perakende satış hacmi kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 10, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,1 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,4 arttı.

Perakende satış hacmi kasımda bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,6 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,3 azaldı.

Ciro önceki yıla göre yüzde 15 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro aynı ayda önceki yıla kıyasla yüzde 15,1 yükseldi. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 20,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,7 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro kasımda bir önceki aya göre ise aynı seviyede kaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,9 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,3 azaldı.