PETDER: Kasımda akaryakıt satışları yükseldi

Petrol Sanayi Derneği (PETDER), kasım ayı akaryakıt satışları verilerine göre, benzin satışlarının yıllık bazda yüzde 2,8 artışla 266 bin 476 metreküpe, motorin satışlarının ise yüzde 6,92 artışla 2 milyon 740 bin metreküpe yükseldi.

PETDER verileri, fuel oil satışları yüzde 15,95 düşüşle 19 bin 175 tona, otogaz LPG satışları yüzde 4,44 düşüşle 251 bin 979 tona ve gazyağı satışları yüzde 51,59 düşüşle 152 metreküpe gerilediğini gösterdi.

Yılın ilk 11 ayında benzin satışları yüzde 1,70 düşüşle 2,89 milyon ton, motorin satışları yüzde 0,53 artışla 27,21 milyon metreküp ve otogaz LPG satışları yüzde 7,32 düşüşle 2,78 milyon ton oldu.