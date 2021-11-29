Petrol ithalatı eylülde yüzde 11,4 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylül ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 16,6 azalarak 2 milyon 843 bin 451 tona düştü.

Toplam petrol ithalatı ise eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 azalışla 3 milyon 983 bin 275 tona geriledi.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 5,2 artışla 946 bin 200 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 75 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 823 bin 258 tonla Rusya ve 375 bin 194 tonla Norveç izledi.

Öte yandan, benzin satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 artarak 297 bin 978 tona çıkarken, motorin satışları yüzde 0,9 azalışla 2 milyon 427 bin 13 tona indi. Toplam petrol ürünleri satışları da yüzde 1,2 artışla 2 milyon 849 bin 60 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 11,3 arttı

Geçen yıl yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamalara bağlı olarak durma noktasına gelen havacılık yakıtları ihracatında toparlanma sürüyor. Havacılık yakıtları ihracatı eylülde yüzde 17,8 artarak 226 bin 143 ton oldu.

Söz konusu dönemde, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 136,4 artışla 82 bin 50 ton olarak gerçekleşti. Benzin türleri ihracatı yüzde 31,2 azalışla 125 bin 515 tona, motorin türleri ihracatı yüzde 11,5 azalışla 177 bin 761 tona düştü.

Petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 11,3 artarak 746 bin 156 ton oldu.

Petrol ürünleri üretiminde yüzde 6,4 artış

Motorin türleri üretimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 1 milyon 520 bin 636 ton, benzin türleri üretimi yüzde 14,4 yükselişle 438 bin 963 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 36,7 artışla 305 bin 153 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 150,3 artışla 126 bin 193 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 6,4 artışla 3 milyon 216 bin 485 tona çıktı.

Bu dönemde petrol ürünleri satışlarındaki kısıtlı artış ve üretimdeki büyüme ithalatı sınırlandırdı.