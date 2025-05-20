Petrolde yeni keşif: 100 milyon varilin 41’i tamam
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Gabar’da müjdeyi verdi: 41 milyon varillik yeni rezerv keşfedildi. Değeri 2,5-3 milyar dolar. İlave keşiflerle yılsonunda 100 milyon varile çıkılacak. Gabar'da ise ilk keşiften beri 113 kuyuda günlük üretim 81 bin varile ulaştı.
Ferit PARLAK
Türkiye’nin petrol üretiminde simge merkez olan Şırnak Gabar Dağı’ndaki Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu tarihi bir güne tanıklık etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın daveti ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti ve ana muhalefet partisi CHP dahil farklı partilerden yaklaşık 40 milletvekili, Türkiye’nin enerji bağımsızlığında kilometre taşlarından biri olan Gabar’daki törene katıldı. Bakan Bayraktar, “81 bin varillik günlük üretime ulaşarak, Türkiye’deki günlük ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 8’ini buradan karşılar hale geldik” dedi.
Yurt içi toplam üretim 171 bin varil
Bakan Bayraktar, “2025 yılında 41 milyon varillik yeni petrol rezervi keşfettik. Bunun yüzde 58’i Diyarbakır’da. Bu ekonomiye yaklaşık 2,5-3 milyar dolarlık bir katkı demektir. Bu keşif birkaç ilde yapıldı ama yüzde 58’i Diyarbakır’da. Gabar gelişmeye müsait bir saha. Van’da, Hakkari’de ve Trakya’da çalışmalar var. Diyarbakır’da ‘unconventional’ dediğimiz kayaların içine sıkışmış petrolü çıkaracak yeni bir teknoloji var. Yabancı bir şirketle ortaklık var.
Orada yeni bir teknoloji deneyeceğiz” bilgilerini paylaştı. Bakan Bayraktar, yeni rezerv olarak yılsonu hedeflerinin 41 milyonu, 100 milyon varile çıkarabilmek olduğunu dile getirdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) petrol üretim verilerine ilişkin de bilgiler aktaran Bayraktar, “TPAO yurt içi üretimini 171,3 bin varile, yurt dışı üretimini ise 100 bin varile çıkardı. TPAO’nun yıllık üretimi toplamda 271 bin varile yükseldi” dedi.
“Bu dağlarda 680 kilometre yol ağı yaptık. Buralarda 3 binin üzerinde çoğunluğu bu bölgenin insanı genç kardeşimiz çalışıyor. Artık bu bölgenin gençleri burada kalmaya, Şırnak göç veren değil, göç alan bir şehir haline gelmeye başladı” bilgilerini paylaşan Bakan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hepinizin malumu Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize Karadeniz’den yeni bir müjde verdi ve yaklaşık 75 milyar metreküplük yani bizim konutlarımızda kullandığımız doğal gazı 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacak yeni rezerv keşfimizi halkımızla, insanımızla paylaştı.”
Bayraktar ayrıca, enerji altyapısına yapılacak 108 milyar dolarlık yatırımla, "Şebekemizi adeta şampiyonlar ligine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.
“Bu kuyular tam bağımsızlığın simgesidir”
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, “Bu karşınızda duran sadece bir kuyu değil, Türkiye’nin tam bağımsızlığının bir simgesidir. Şu dağlarda arabayla geldiğimiz yollarda bir süre öncesine kadar bombalar patlıyor, terör kol geziyordu. Şimdi burada Türkiye’nin yeni hedefi olarak ortaya koyduğu ‘Terörsüz Türkiye’ idealimiz ile petrol kuyuları ile buradayız. Artık bu dağlarda ölüm, korku değil kardeşlik türküleri söylenecek” dedi.
“Yerin altında petrol denizi kaynıyor”
“Durduğumuz yerin altında bir petrol denizi kaynıyor. 81 bin varil az bir şey değil, çok kısa bir süre içerisinde 100 bin varile çıkacak” ifadelerini kullanan Kurtulmuş, bunun Türkiye için büyük bir mutluluk olduğunu, Türkiye’nin zenginliği olduğunu vurguladı.
1934’ten bu yana adım adım petrol üretimi
-İlk sondaja 1934’te Baspirin-1 kuyusuyla ev sahipliği yapan Şırnak, Gabar’da yapılan rezerv keşifleriyle petrol şehri olarak anılmaya başlandı.
-Gabar Dağı’nda 10 Mayıs 2021’de Şehit Esma Çevik-1 arama kuyusunda 36 API graviteye sahip petrol keşfi gerçekleştirildi.
-Nisan 2023’te Şehit Aybüke Yalçın Sahası’nda 41 API gravite değerine sahip 600 milyon varillik petrol rezervi bulundu.
-Şehit Esma Çevik, Şehit Teğmen Akdeniz, Şehit Aybüke Yalçın, Mehmet İrfan Güler, Bülent Sadioğlu ve Bulmuşlar sahalarında keşfedilen petrol rezervlerinin toplamı 867 milyon varile ulaştı.
-TPAO’nun Gabar çevresindeki bölgeler ve çeşitli illerde aramaları sürecek ve bu yıl karada 269, denizde 10 kuyu kazılacak.