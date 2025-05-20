Petrolde yeni keşif: 100 milyon varilin 41’i tamam

Ferit PARLAK

Türkiye’nin petrol üre­timinde simge merkez olan Şırnak Gabar Da­ğı’ndaki Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu tarihi bir güne tanıklık etti. Ener­ji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın dave­ti ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti ve ana muhalefet partisi CHP dahil farklı partilerden yaklaşık 40 milletvekili, Türkiye’nin ener­ji bağımsızlığında kilomet­re taşlarından biri olan Ga­bar’daki törene katıldı. Bakan Bayraktar, “81 bin varillik gün­lük üretime ulaşarak, Türki­ye’deki günlük ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 8’ini buradan karşılar hale geldik” dedi.

Yurt içi toplam üretim 171 bin varil

Bakan Bayraktar, “2025 yı­lında 41 milyon varillik yeni petrol rezervi keşfettik. Bunun yüzde 58’i Diyarbakır’da. Bu ekonomiye yaklaşık 2,5-3 mil­yar dolarlık bir katkı demek­tir. Bu keşif birkaç ilde yapıldı ama yüzde 58’i Diyarbakır’da. Gabar gelişmeye müsait bir sa­ha. Van’da, Hakkari’de ve Trak­ya’da çalışmalar var. Diyarba­kır’da ‘unconventional’ dedi­ğimiz kayaların içine sıkışmış petrolü çıkaracak yeni bir tek­noloji var. Yabancı bir şirketle ortaklık var.

Orada yeni bir tek­noloji deneyeceğiz” bilgilerini paylaştı. Bakan Bayraktar, yeni rezerv olarak yılsonu hedefle­rinin 41 milyonu, 100 milyon varile çıkarabilmek olduğunu dile getirdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) petrol üretim verilerine ilişkin de bilgiler aktaran Bayraktar, “TPAO yurt içi üretimini 171,3 bin varile, yurt dışı üretimini ise 100 bin varile çıkardı. TPA­O’nun yıllık üretimi toplamda 271 bin varile yükseldi” dedi.

“Bu dağlar­da 680 kilometre yol ağı yap­tık. Buralarda 3 binin üzerinde çoğunluğu bu bölgenin insanı genç kardeşimiz çalışıyor. Ar­tık bu bölgenin gençleri burada kalmaya, Şırnak göç veren de­ğil, göç alan bir şehir haline gel­meye başladı” bilgilerini pay­laşan Bakan Bayraktar, sözleri­ni şöyle sürdürdü: “Hepinizin malumu Sayın Cumhurbaş­kanımız milletimize Karade­niz’den yeni bir müjde verdi ve yaklaşık 75 milyar metreküp­lük yani bizim konutlarımızda kullandığımız doğal gazı 3,5 yıl boyunca tek başına karşılaya­cak yeni rezerv keşfimizi hal­kımızla, insanımızla paylaştı.”

Bayraktar ayrıca, enerji alt­yapısına yapılacak 108 milyar dolarlık yatırımla, "Şebekemi­zi adeta şampiyonlar ligine çı­karmayı hedefliyoruz" dedi.

“Bu kuyular tam bağımsızlığın simgesidir”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, “Bu karşınız­da duran sadece bir kuyu de­ğil, Türkiye’nin tam bağım­sızlığının bir simgesidir. Şu dağlarda arabayla geldiğimiz yollarda bir süre öncesine ka­dar bombalar patlıyor, terör kol geziyordu. Şimdi burada Tür­kiye’nin yeni hedefi olarak or­taya koyduğu ‘Terörsüz Türki­ye’ idealimiz ile petrol kuyuları ile buradayız. Artık bu dağlar­da ölüm, korku değil kardeşlik türküleri söylenecek” dedi.

“Yerin altında petrol denizi kaynıyor”

“Durduğumuz yerin altında bir petrol denizi kaynıyor. 81 bin varil az bir şey değil, çok kısa bir süre içerisinde 100 bin varile çıkacak” ifadele­rini kullanan Kurtulmuş, bunun Türkiye için büyük bir mutluluk olduğunu, Türkiye’nin zenginliği olduğunu vurguladı.

1934’ten bu yana adım adım petrol üretimi

-İlk sondaja 1934’te Baspirin-1 kuyusuyla ev sahipliği yapan Şırnak, Gabar’da yapılan rezerv keşifleriyle petrol şehri olarak anılmaya başlandı.

-Gabar Dağı’nda 10 Mayıs 2021’de Şehit Esma Çevik-1 arama kuyusunda 36 API graviteye sahip petrol keşfi gerçekleştirildi.

-Nisan 2023’te Şehit Aybüke Yalçın Sahası’nda 41 API gravite değerine sahip 600 milyon varillik petrol rezervi bulundu.

-Şehit Esma Çevik, Şehit Teğmen Akdeniz, Şehit Aybüke Yalçın, Mehmet İrfan Güler, Bülent Sadioğlu ve Bulmuşlar sahalarında keşfedilen petrol rezervlerinin toplamı 867 milyon varile ulaştı.

-TPAO’nun Gabar çevresindeki bölgeler ve çeşitli illerde aramaları sürecek ve bu yıl karada 269, denizde 10 kuyu kazılacak.